El traspaso del volante chileno desde Universidad de Chile al fútbol sueco es investigado, según la prensa europea.

El gran fichaje de Universidad de Chile en la última temporada fue la venta de Lucas Assadi a AIK Solna de Suecia, cuadro que se quedó con el talentoso volante chileno a cambio de 2 millones de euros.

La llegada del mediocampista ofensivo formado en el CDA genera polémica en el país escandinavo, puesto que el diario local Expressen informó que la transferencia está siendo investigada por “vínculos con el crimen organizado”.

La situación controvertida se debe a la presencia de una agencia que fue parte de la operación, la misma que había sido cuestionada por conexiones con el crimen, data la información sueca.

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Traspaso de Lucas Assadi está en la mira en Suecia

El citado medio sueco indicó que “una agencia chilena facilitó la operación y recibió un pago por parte del AIK”, sin embargo, la compañía sueca 11 Management señala que fue parte del negocio.

La compañía en cuestión es Universal, con la que el conjunto de Assadi dejó de hacer negocios en 2023, tras publicaciones periodísticas que la ligaban al “crimen organizado”.

Lucas Assadi en la polémica en Suecia.

“Masireh Jadama, representante de Universal en Suecia, permanece bajo custodia desde noviembre del año pasado. Se le investiga por un delito agravado de blanqueo de capitales y tres cargos de fraude contable agravado, en un caso que involucra 42 millones de coronas suecas (38 millones de euros)”, señala Expressen.

“El personal del AIK teme que personas cercanas a esa empresa hayan recuperado su influencia y obtenido beneficios de las operaciones con jugadores”, informa el matutino sueco.

Por último, la noticia sueca cuenta que el ex jugador chileno-sueco Stefan Silva, quien fue parte de la investigación por negocios ilícitos participó del fichaje de Lucas Assadi a AIK Solna, y que su presencia en la transferencia casi provocó que se cayera la misma.

Lucas Assadi está en la polémica en Suecia y no se ha podido consolidar en el cuadro escandinavo, donde suma apenas 440 minutos en cancha, sin goles y con una asistencia en sus registros.