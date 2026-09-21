El ex Universidad de Chile jugó por primera vez los 90 minutos en Suecia, pero ya suma cuatro juegos consecutivos sin ganar. Ahora perdieron ante Halmstad por 2-1.

La realidad de su primera experiencia en el fútbol europeo para Lucas Assadi está siendo más cruda de lo que se imaginó. Lo que en el papel era un importante salto para su carrera, con el correr de los días comenzó a complicarse.

Los datos son contundentes. En cuatro encuentros que disputó con el AIK Solna, desde su debut el 7 de septiembre durante el Clásico de Suecia ante Malmö hasta la actualidad, todavía no conoce de victorias. Una pésima racha que se extiende.

Por la jornada 22 de la Allsvenskan, el equipo de Assadi visitaba al colista

Halmstad y pese a que el chileno fue titular durante los 90 minutos por primera vez desde su arribo, sufrieron una dolorosa derrota por 2-1 que les hace caer en la Tabla de Posiciones.

Omar Faraj (48′) y Malte Persson (90′) anotaron para el rival, mientras que el descuento para AIK fue obra del noruego Johan Hove (54′), que con este resultado cae hasta la octava posición de la clasificación con 33 puntos, muy lejos del título o puestos internacionales.

Los números de Assadi desde su llegada al AIK

Desde que el 25 de agosto de este año se anunció su salida desde Universidad de Chile, cuadro que recibió US$2.3 millones de dólares por el 85 por ciento de su pase, el delantero debió pasar por un largo proceso burocrático antes de recibir su visa de trabajo.

Tras ello, Lucas Assadi ya suma cuatro encuentros con la camiseta del AIK Solna, tres de ellos como titular, para un total de 264 minutos en cancha, donde todavía no registra goles, asistencias, tarjetas ni triunfos. Para peor todavía no brilla en cancha.

Por lo pronto, el puentealtino continuará con su proceso de adaptación en Suecia y a sus compañeros hasta el próximo encuentro de su equipo, cuando el domingo 10 de octubre enfrente al Brommapojkarna como local desde las 10:00 de la mañana.

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En síntesis