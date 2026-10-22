Luego de que la U confirmó un nuevo partido en Rancagua por la Liga de Primera, ya miran el listado de shows agendados en Ñuñoa.

Universidad de Chile sufre con la localía en el Estadio Nacional, más allá de que a principios de año la dirigencia de Azul Azul había asegurado a los hinchas los 15 partidos de la Liga de Primera 2026 en Ñuñoa.

Pero los tres conciertos de BTS en el principal reducto del país ya hicieron abandonar a la U Santiago, llevando los duelos ante Ñublense y Everton al estadio El Teniente de Rancagua.

Misma situación con la Copa Chile (no incluido en el abono), que estaba programado para jugar ante Antofagasta en Santa Laura, pero finalmente se suspendió.

Por lo mismo, la U ya mira atento la lista de recitales que ya están confirmados para la temporada 2027, de manera de poder asegurar la localía en el Estadio Nacional, pensando, además, de un retorno a la Copa Libertadores.

Karol G vuelve al Estadio Nacional en enero de 2027. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile

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Los conciertos confirmados en el Estadio Nacional en 2027

Todavía no termina el año, pero la programación de mega conciertos en el Estadio Nacional comienza a completar importantes fechas para la temporada 2027.

Muchos que se repetirán el plato por varios días, donde ya se asume que la U tendrá que, convivir, como ya es costumbre, con los masivos eventos musicales en el recinto.

Del 28 al 31 de enero está agendado el regreso de la colombiana Karol G, con su show “Viajando por el Mundo TropiTour”, que ya tiene reservado el Estadio Nacional.

Si bien también está el retorno de Foo Fighters, la banda tiene su show para el Parque Estadio Nacional (28 de febrero), por lo que con coordinación podrían convivir, aunque, en este caso, no influye en nada en la cancha.

Otros que ya reservaron fechas son Slipknot, quienes tienen una única fecha para el domingo 12 de septiembre en Ñuñoa, lo que también puede traer complicaciones en la U.

Si bien todo esto se pone sobre la mesa a la hora de programar los partidos, la temporada 2026 deja como enseñanza el tomar muchas más precauciones, de manera de no afectar los abonos ni sacar a los azules de Santiago.