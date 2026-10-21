El Romántico Viajero tendrá un duelo clave contra los Ruleteros, para el cual no tendrá disponible al Estadio Nacional.

Universidad de Chile regresa a la cancha luego de varios días. Esta vez lo hará ante Evertonen la Liga de Primera, aunque en un recinto y horario distinto al original.

Los Azules debían enfrentar a Deportes Antofagasta durante este miércoles 21 de octubre, pero por el frente de mal clima que afectó a Santiago, finalmente este encuentro fue postergado. Por esta razón, el siguiente duelo será ante los Ruleteros.

El cambio de estadio y horario de U. de Chile

Para el duelo contra Everton no estará disponible el Estadio Nacional. Esto, por el daño que causaron los conciertos del grupo coreano BTS y los trabajos que se realizarán en la cancha del recinto de Ñuñoa. Parecía que Universidad de Chile se trasladaría a Santa Laura, pero no.

De acuerdo a lo que indica Radio ADN, desde la directiva de Azul Azul se habría inclinado por la opción de ser nuevamente dueño de casa en el Estadio El Teniente de Rancagua, donde ya jugaron frente a Ñublense como local hace algunos días.

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Por si fuera poco, el duelo entre la U y Everton también sufrió una modificación en su programación. Originalmente estaba fijado a las 20:00 horas del lunes 26 de octubre, pero se adelantó a las 18:00 horas de ese mismo día. Así, el Romántico Viajero jugará en horario laboral, algo que siempre complica a los fanáticos.

Para este partido correspondiente a la Liga de Primera, se autorizó un aforo de 10.500 personas. Además, solo podrán asistir hinchas del Bulla y no habrá presencia de seguidores de los Ruleteros.

La U y Everton se verán las caras en Rancagua. Imagen: Photosport

Este será el primer encuentro entre Universidad de Chile y Everton luego de la polémica llave de octavos de final de Copa Chile, donde se suspendió en Viña del Mar por incidentes con fuegos artificiales. Luego se reanudó en el Estadio Nacional, en un extraño hecho.