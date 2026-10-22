Fue máximo goleador, salió campeón en segunda y ahora sorprende con decisión en la Primera B: “No se planificó”

Luciano Vásquez disputará los últimos partidos de la Primera B y colgará los botines a los 41 años en Deportes Puerto Montt.

Deportes Puerto Montt se enfoca para lo que será un cierre de temporada más que especial. El elenco dirigido por Emiliano Mancilla tiene que remarla para meterse en la Liguilla de la Primera B. En total son dos partidos para lograr la hazaña y que además significará el cierre para un histórico del club.

Esto porque Luciano Vásquez, el “Tiburón” como lo apodaron en el sur de nuestro país, anunció que a final de año se retira oficialmente del fútbol.

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“Son sensaciones muy extrañas. Siento mucha tristeza porque uno nunca espera un momento así. No se planifica demasiado. Tengo muchas ganas de jugar, pero recibí un golpe muy fuerte y no se superará nunca”, contó a Mi Sur Deportes.

Con 16 en el 2025, Vásquez fue clave en el ascenso a la Liga de Ascenso Caixun. Por lo mismo, confesó que todavía tiene ganas de jugar. Pero la partida de su padre fue decidor para colgar los botines a final de temporada.

“Cuando tomé la decisión de volver de Qatar, fue exclusivamente para estar cerca de mi viejo. Le prometí está última aventura y quería retirarme como campeón. Lo conseguimos, pero luego le pedí una aventura más y lamentablemente no pudo llegar al cierre de mi carrera. Eso me ha afectado demasiado”, confesó el “Tibu”, que también vistió la camiseta de Huachipato y Ñublense, elenco donde se alzó como máximo goleador del campeonato chileno en el apertura 2013.

“Mi familia está triste, pero entendieron mi decisión. He tenido una carrera muy bonita. Me llamaron por una aventura de seis meses y eso se extendió. Hoy el club se ha transformado y soy un agradecido. Quiero despedirme bien de la gente”, agregó Vásquez, dejando en claro que lo dejará todo en sus últimos bailes con la camiseta de Puerto Montt.

¿Cuántos partidos le quedan a Puerto Montt?

Deportes Puerto Montt ahora vuelve a jugar este sábado 24 de octubre cuando reciba a San Felipe por la Primera B. Tras ello, la última fecha será de visita ante Cobreloa el 31 de octubre.

Cabe consignar que de momento el velero se ubica 12° con 35 unidades. Por lo que todavía tiene chances matemáticas de meterse en la zona de Liguilla. Además tiene pendiente los 45 minutos del segundo tiempo del partido de revancha ante Colo Colo por Copa Chile.