Pese a que este sábado el cuadro de Humberto Suazo puede matemáticamente ser campeón, todo el lio en torno a San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt dejará en veremos su consagración en caso de darse ese escenario.

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San Luis de Quillota puede ser el gran ganador de la Primera B este sábado. El equipo de Humberto Suazo recibe a Deportes Recoleta y, en caso de ganar y que Cobreloa enrede puntos en su visita a Rangers, los canarios serán los campeones de nuestra división de plata.

Sin embargo, esta consagración y el ascenso directo no podrá darse incluso si se presentan los resultados requeridos. ¿El motivo? Pues una larga polémica que podría producir un nuevo “escritoriazo” en la B.

Aunque ojo, que acá nada tiene que ver San Luis, sino que tediosas denuncias contra San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt que todavía siguen sin resolución. Por lo mismo y luego de unos primeros rumores durante el día, desde la ANFP avisaron que la copa de campeón no estará en el Lucio Fariña este sábado.

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ANFP confirma que San Luis no puede ser campeón este sábado en la Primera B

Por medio de un comunicado oficial Yamal Rajab, Gerente de ligas de la ANFP, confirmó que “esta ausencia de certeza, a estas alturas de la competencia, genera una dificultad institucional que obliga a actuar con la máxima prudencia, especialmente considerando que los resultados de dichos procesos podrían modificar las posiciones finales del campeonato”.

“En efecto, el artículo 87° de las Bases del Campeonato, denominado ‘Descenso por sanciones, por desafiliación o expulsión’, establece expresamente que, si durante el desarrollo del torneo un club fuere sancionado con la pérdida de la categoría, se entenderá, para todos los efectos, como el último de la tabla de posiciones al término del campeonato, contabilizándose todos los partidos que hubiere disputado o que le restaren por disputar como perdidos por un marcador de 3-0, salvo que el equipo rival hubiere obtenido un triunfo por una diferencia mayor”, agregó.

Pese a tener la chance matemática, el San Luis de Humberto Suazo ya no podrá ser campeón este sábado. | Foto: Photosport.

En ese sentido, en Quilín aseguran que “la aplicación de esta disposición podría incidir directamente en la tabla de posiciones y, por consiguiente, en la determinación del campeón del torneo. Por ello, mientras no exista total certeza de que, independiente de un fallo, la condición de campeón no será alterada, no se confirmará el título ni se desarrollará una premiación”.

“En consecuencia, informamos que no se realizará ceremonia de premiación ni se entregará reconocimiento alguno a ningún club en calidad de campeón del Campeonato de Ascenso 2026 mientras subsista la incertidumbre derivada de las causas pendientes de resolución. Adoptar una decisión distinta implicaría asumir el riesgo de efectuar una premiación que posteriormente pudiera perder sustento reglamentario como consecuencia de los fallos que se dicten”, concluyó.

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En síntesis