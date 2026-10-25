El equipo de Jaime Rubilar superó al elenco de Medio Oriente y así suma su primera victoria en la competición planetaria.

La FIFA hace lo que quiere y ahora se le ocurrió hacer un Mundial Sub 15 con 189 países en competencia, donde uno de ellos es Chile, que sumó este domingo su primera alegría en el certamen.

El equipo juvenil que dirige técnicamente Jaime Rubilar logró su primera victoria en el torneo planetario, puesto que derrotó por 2-0 a Kuwait, en duelo jugado en Bakú, Azerbaiyán.

El formato de la Copa del Mundo Sub 15 es extraño, de hecho, sus partidos son de 8 jugadores por lado y duran dos tiempos de 20 minutos, por lo que cada equipo juega dos compromisos por día.

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Chile vence y se ilusiona en el Mundial Sub 15

La victoria de la selección chilena ante su similar árabe se dio gracias a los goles de Felipe Aillapán (17′) y Amaro Delgado (21′), que le dio los primeros tres puntos en la competencia.

La selección nacional Sub 15 se mete en la pelea en el Grupo E y llega a los 3 puntos, en una zona que lidera España, que ganó sus dos compromisos y que derrotó a la Roja en el debut.

El próximo partido de Chile será este mismo domingo, cuando desde las 13:45 horas de nuestro país se mida ante el débil cuadro de Barbados, que perdió los dos juegos que disputó.

En síntesis

Chile Sub 15 venció 2-0 a Kuwait en Bakú con el DT Jaime Rubilar .

venció 2-0 a Kuwait en Bakú con el DT . Felipe Aillapán y Amaro Delgado anotaron los goles del primer triunfo chileno en el certamen.

y anotaron los goles del primer triunfo chileno en el certamen. Mundial Sub 15 reúne a 189 países con partidos de 8 jugadores y 40 minutos.

La tabla de posiciones del Grupo E del Mundial Sub 15