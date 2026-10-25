Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub 15

Chile se recupera y derrota a Kuwait en el insólito y extraño Mundial de la FIFA Sub 15

El equipo de Jaime Rubilar superó al elenco de Medio Oriente y así suma su primera victoria en la competición planetaria.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
La Roja ganó en el Mundial Sub 20.
© FIFALa Roja ganó en el Mundial Sub 20.

La FIFA hace lo que quiere y ahora se le ocurrió hacer un Mundial Sub 15 con 189 países en competencia, donde uno de ellos es Chile, que sumó este domingo su primera alegría en el certamen.

El equipo juvenil que dirige técnicamente Jaime Rubilar logró su primera victoria en el torneo planetario, puesto que derrotó por 2-0 a Kuwait, en duelo jugado en Bakú, Azerbaiyán.

El formato de la Copa del Mundo Sub 15 es extraño, de hecho, sus partidos son de 8 jugadores por lado y duran dos tiempos de 20 minutos, por lo que cada equipo juega dos compromisos por día.

Inédito torneo de 189 países: selección chilena debuta en Mundial Sub 15 en guerra de goles ante España

ver también

Inédito torneo de 189 países: selección chilena debuta en Mundial Sub 15 en guerra de goles ante España

Chile vence y se ilusiona en el Mundial Sub 15

La victoria de la selección chilena ante su similar árabe se dio gracias a los goles de Felipe Aillapán (17′) y Amaro Delgado (21′), que le dio los primeros tres puntos en la competencia.

La selección nacional Sub 15 se mete en la pelea en el Grupo E y llega a los 3 puntos, en una zona que lidera España, que ganó sus dos compromisos y que derrotó a la Roja en el debut.

El próximo partido de Chile será este mismo domingo, cuando desde las 13:45 horas de nuestro país se mida ante el débil cuadro de Barbados, que perdió los dos juegos que disputó.

En síntesis

  • Chile Sub 15 venció 2-0 a Kuwait en Bakú con el DT Jaime Rubilar.
  • Felipe Aillapán y Amaro Delgado anotaron los goles del primer triunfo chileno en el certamen.
  • Mundial Sub 15 reúne a 189 países con partidos de 8 jugadores y 40 minutos.

La tabla de posiciones del Grupo E del Mundial Sub 15

Lee también
Torneo de 189 países: Chile debuta en Mundial Sub 15 en guerra de goles
Selección Chilena

Torneo de 189 países: Chile debuta en Mundial Sub 15 en guerra de goles

El bizarro Mundial Sub 15 que jugará La Roja: Rivales y fixture
Selección Chilena

El bizarro Mundial Sub 15 que jugará La Roja: Rivales y fixture

"A lo Brereton": Desde el exterior refuerzan a selecciones menores
Selección Chilena

"A lo Brereton": Desde el exterior refuerzan a selecciones menores

¡Es argentino! El jugador que le dio un portazo a la Roja
Selección Chilena

¡Es argentino! El jugador que le dio un portazo a la Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo