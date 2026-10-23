El portero canterano no solo saldrá del equipo titular del Cacique por Vozinha, sino que incluso quedará fuera de la nómina ante el regreso de Fernando de Paul.

Colo Colo saldrá este domingo a jugar un duelo clave ante Palestino. El Cacique quiere volver a los triunfos para recuperar su momentum en la lucha por el título, sobre todo luego de sumar tres partidos sin ganar y de perder por un feo 5-2 ante Coquimbo Unido.

Una derrota como la que se produjo frente a los piratas obliga a replantear varias cosas, en especial en los puestos donde se vieron bajos rendimientos. Uno de ellos es sin duda el arco, donde lamentablemente Gabriel Maureira tuvo un discreto cometido.

Por lo mismo Fernando Ortiz se la jugará por darle los guantes de titular a Vozinha este domingo en el Santa Laura. ¿El gran problema para Maureira? Que tampoco iría a la banca, ya que todo apunta a que el suplente del portero de Cabo Verde será Fernando de Paul.

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Uno que analizó esta compleja situación para el joven portero albo fue Alex Varas, quien en charla con RedGol aseguró que “debería haber un acompañamiento, porque hay emociones de por medio”.

“Son momentos clave en la vida de un jugador donde puede flaquear en sus convicciones y en su confianza. Mirándolo desde afuera, creo que habría que acompañarlo, ver cómo está, qué le pasa, cómo se siente y ayudarlo a entender que esto también es parte del oficio de futbolista”, agregó.

Gabriel Maureira fue uno de los grandes apuntados en Colo Colo tras la derrota por 5-2 ante Coquimbo Unido. | Foto: Photosport.

En ese sentido, quien en el pasado se comiera un 6-0 con la Roja ante Perú afirmó que “un buen acompañamiento para que él también evalúe cómo se siente y cómo puede volver a la parte competitiva, para que el técnico lo vuelva a considerar. Ver qué cosas dependen de él y cuáles no. Lo que depende de él es entrenar, cuidarse y dormir bien. La decisión técnica no depende de él”.

“Es un golpe fuerte. Hay que mecerlo y asimilarlo, pero para asimilarlo hay que tener herramientas. Se me ocurre que el área psicológica del club debería estar con él, conversando, ver qué emociones están ocurriendo, ponerle nombre a esa emoción y validarla. Si hay rabia, validar la rabia e ir trabajando con lo que le está pasando”, concluyó el también ex arquero del Cacique.

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En síntesis