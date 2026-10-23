Ambos elencos llegaron a un acuerdo económico que incluye un partido a jugarse en el Estadio Monumental, donde los albos entregarán a los naranjas un porcentaje de la recaudación.

Pese a que ya hace bastante tiempo que dejó Colo Colo, el nombre de Ignacio Jara seguía dando vueltas por los pasillos del Estadio Monumental. Y que los albos hace relativamente poco llegaron por fin a acuerdo con Cobreloa por una deuda que databa desde el 2020, año que el atacante fichó por los albos desde el cuadro loíno.

La situación incluso llegó a tribunales y por poco no escaló hasta la FIFA. Afortunadamente ambas partes se entendieron y llegaron a un acuerdo que permitirá a Cobreloa recibir el dinero adeudado e incluso un extra más.

Así se informó en la última asamblea de socios del cuadro naranja, donde se dio a conocer que el Cacique pagará el monto adeudado por Ignacio Jara en tres cuotas y que, además,

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Colo Colo y Cobreloa jugarán un amistoso en Santiago

Este compromiso se debería jugar en el Estadio Monumental, donde se los albos le entregarán al cuadro de Calama el 20% de la recaudación total del partido. De esta manera, se zanjará una disputa legal que ya arrastraba varios años entre ambos clubes.

Ignacio Jara jugó en Colo Colo 27 partidos entre 2020 y 2021, donde anotó tres goles y dio tres asistencias. | Foto: Photosport.

“Así es a grandes rasgos, porque eso está bajo un tema de confidencialidad y solamente lo pueden ver los socios. Como siempre lo dije, las condiciones que se negociaron están en favor de Cobreloa”, detalló al respecto Harry Robledo, presidente de los loínos, a En La Línea.

Ahora resta ver cuándo se jugará este partido. Fechas para lo que resta de año no hay muchas, ya que Cobreloa se está jugando la opción de ascender en la Primera B y, en caso de terminar subcampeón, buscará vía liguilla retornar a la máxima categoría del fútbol chileno.

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En síntesis