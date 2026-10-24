El entrenador del Cacique retocó la lista de convocados en relación a la derrota contra Coquimbo Unido: ante los árabes quedó fuera Gabriel Maureira y volverá uno que no juega hace casi tres meses.

La dura derrota de Colo Colo ante Coquimbo Unido dejó algunos damnificados en la lista de citados de los albos para visitar a Palestino en la fecha 25 de la Liga de Primera 2026. De hecho, uno de los perjudicados fue titular en la custodia de la valla.

Se trata de Gabriel Maureira, quien ni siquiera figura entre los convocados por Fernando Ortiz para el duelo ante los Árabes que se disputará en el estadio Santa Laura. Luego de recibir cinco goles en el puerto Pirata, el joven portero fue marginado por el Tano.

Una de las sorpresas que tenía preparada el director técnico colocolino para este encuentro. De hecho, fue Fernando de Paul el escogido para acompañar a Vozinha, apuntado como titular en su cuarto partido por el Cacique. Un duelo que precederá su viaje a Londres para la ceremonia de entrega del Balón de Oro.

Gabriel Maureira quedó fuera de la nómina del Cacique. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Otro que se quedó fuera fue Diego Ulloa. Aunque la principal novedad de Colo Colo será Claudio Aquino, quien le pondrá fin a una eterna espera mientras trataba una rebelde lesión en la rodilla. El volante ofensivo argentino fue incluido en la convocatoria alba, aunque tendrá que esperar su oportunidad en el banco de suplentes.

Claudio Aquino no juega desde agosto en Colo Colo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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Aquino reaparece entre los citados de Colo Colo para la visita a Palestino

Claudio Aquino estuvo 11 partidos fuera de la lista de citados de Colo Colo y podría tener una chance de volver a jugar frente a Palestino. El exjugador de Vélez Sarsfield por fin salió de la enfermería del estadio Monumental, donde quedó solo Marcos Bolados.

Desde el 9 de agosto que Aquino no tiene minutos en el Cacique: aquel día ingresó muy cerca del final en la victoria ante Unión La Calera. Reemplazó a Leandro Hernández, autor del gol que significó la victoria alba en el césped sintético del estadio Nicolás Chahuán Nazar.

La lista de citados de Colo Colo.

El “22” de los albos suma 18 partidos disputados esta campaña, donde anotó dos goles. Y también regaló cuatro asistencias. Un aporte muy exiguo para las millonarias expectativas cifradas en él cuando se concretó su fichaje desde el Fortín.

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¿Cuándo juegan Palestino vs Colo Colo en la fecha 25?

Palestino será local ante Colo Colo en el estadio Santa Laura. El partido se disputará el domingo 25 de octubre a contar de las 17:30 horas.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo continúa como líder de la tabla en la Liga de Primera 2026 mientras que Palestino se ubica en el 5° puesto al cabo de 24 partidos.