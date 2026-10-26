Periodista relata que la ausencia del jugador se debe a un castigo interno y llama al cuerpo técnico y dirigentes a ser claros con los hinchas.

Una de las grandes ausencias que tuvo Colo Colo en el empate por un marcador de 1-1 ante Palestino, fue Diego Ulloa, donde se rumoreaba que el técnico lo dejó fuera por algo extrafutbolístico.

Si bien tras la igualdad en el estadio Santa Laura, Fernando Ortiz no quiso respaldar esa versión, el no tener un problema físico elevó mucho más algunas teorías de los hinchas albos.

Algo que tuvo una luz al final de la jornada del domingo, cuando un periodista entregó detalles de un castigo al seleccionados nacional que le pasó la cuenta ante los árabes.

Fernando Ortiz le pasó la cuenta a Diego Ulloa en Colo Colo. Foto: Felipe ZancaPhotosport

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Diego Ulloa fue castigado en Colo Colo

Fue Edson Figueroa, en “El Canal de Edson”, donde puntualizó la situación de Diego Ulloa en Colo Colo, con un duro mensaje al cuerpo técnico y la dirigencia a ser claros.

Por lo mismo, explicó que la ausencia del jugador no fue algo futbolístico como se quiso plantear en un momento en el Santa Laura, por lo que expuso que fue sancionado con no jugar.

“De no citar a Diego Ulloa, que no fue futbolístico como dijo, sería bueno que los técnicos que los dirigentes se hagan responsables de la actitud de los jugadores y no digan que la prensa inventó esto“, explicó.

Por lo mismo, adelantó un teme que dará que hablar sobre el castigo a Ulloa: “Cuando no hay explicación físicas ni futbolística, tiene que ver con atrasos, esa es la realidad”.

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