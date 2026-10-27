Los Albos suman cuatro partidos sin ganar y temen que se les escape un título que parecía en el bolsillo, tal como ya les sucedió en otras ocasiones.

Parecía ser que para Colo Colo era cocer y cantar este cierre de la Liga de Primera, pero un bajón inesperado ahora le puso suspenso al cierre de torneo.

A fines de agosto, los Albos tenían una ventaja de 16 puntos sobre Universidad de Chile. La pregunta era cuándo los dirigidos por Fernando Ortiz darían la vuelta olímpica, pero esto es fútbol y los malos resultados comenzaron a llegar. Ahora la distancia es de 7 unidades con los Azules.

Las tres grandes farras de Colo Colo

Restando cinco fechas, la ventaja de Colo Colo todavía parece considerable sobre Universidad de Chile. Lo realmente preocupante es el bajón futbolístico que tiene el equipo, sumando cuatro partidos sin ganar, incluyendo la goleada en contra de Coquimbo Unido.

Ahora algunos pesimistas ya están pensando en qué sucedería si a los Albos se les escaba el título tras haber tenido todo a favor. Pues en Macul es un escenario que ya han vivido en ocasiones anteriores y no hace mucho tiempo. Por esto, en Pedrero no lo quieren repetir por nada del mundo.

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En 2010 Colo Colo le sacó 7 puntos a Universidad Católica, luego de vencerlos y restando siete fechas ¿Qué pasó? Los Albos perdieron cuatro partidos en la recta final, los dirigidos por Juan Antonio Pizzi ganaron todos los duelos restantes y fueron campeones. La famosa siesta de Diego Cagna.

En 2017 sucedió otro doloroso episodio. Durante el torneo corto del primer semestre, los dirigidos por Pablo Guede estuvieron gran parte de la competición en la cima, pero se fueron enredando solos. En la penúltima fecha, la copa estaba en Monumental, pero empataron contra Antofagasta y Universidad de Chile les quitó el liderato. En la jornada final fue el Bulla el equipo que gritó campeón.

El último capítulo doloroso fue en 2021. Luego de salvarse del descenso, Colo Colo fue líder durante la mayoría de la temporada. Derrotaron a Universidad Católica y faltando seis fechas, llevaban 5 puntos de ventaja, pero terminó igual que el 2010. Los Albos solo ganaron dos de los últimos seis partidos y los Cruzados vencieron en todos, yéndose la copa a Las Condes.

Colo Colo 2026 no quiere unirse a este triste listado. Imagen: Photosport

Ahora el escenario es cinco partidos, con 7 puntos de ventaja. Colo Colo necesita acordarse de ganar para que no regresen los fantasmas a Macul de una historia tristemente conocida. La gran oportunidad para dejar atrás la mala racha será este viernes 30 de octubre, cuando enfrenten a Universidad de Concepción en Macul.