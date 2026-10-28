La autoridad Miguel Concha se apersonó en el edificio corporativo del fútbol chileno para anunciar su cierre, pues "no cuenta con recepción definitiva de parte de la Dirección de Obras Municipales".

Le llueve sobre mojado a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Hace instantes, el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, se hizo presente en el edificio corporativo de la corporación, en Avenida Quilín 5635, para anunciar su clausura definitiva.

“Este edificio no tiene ninguna autorización para funcionar“, afirmó la autoridad comunal quien explicó que la medida se tomó debido a que la instalación de la sede del organismo que preside Pablo Milad “no cuenta con recepción definitiva de parte de la Dirección de Obras Municipales”.

“Cuando se construyó, necesitaba realizar un trámite más, que era la recepción definitiva, que es un trámite obligatorio por la Ley General de Construcción y Urbanismo que tenemos en Chile. Este edificio no la cuenta, y por eso el día de hoy estamos clausurando este espacio“, afirmó Concha.

El alcalde de Peñalolén ratificó que la denuncia que motivó la clausura de la sede de la ANFP fue por no tener patente comercial para su funcionamiento, lo que se suma a la deuda que tienen por no pago de patentes, derechos de aseo, reajustes y los respectivos intereses devengados por $172 millones de pesos.

Alcalde de Peñalolén ratifica clausura de sede de la ANFP

“Lo más impresentable es que, teniendo todas las condiciones para poder regularizarlo, no lo han hecho. Esta institución no ha respetado al municipio de Peñalolén, no ha respetado la ley y por eso hoy, como Municipalidad, estamos en la obligación de generar esta clausura”, expresó Concha.

Junto con confirmar que todo el personal de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile presentes en la sede de Quilín deben abandonar inmediatamente el lugar, el edil explicó de qué forma el ente rector del fútbol nacional puede revertir esta medida.

“Tienen acercarse a la Dirección de Obras, subsanar todas las situaciones pendientes que tienen relación con esta recepción definitiva, que es la final y, una vez que eso, ya quede ordenado, inmediatamente se levanta la clausura”, finalizó la autoridad comunal.

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En síntesis