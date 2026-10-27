El Joven Pistolero pegó de vuelta tras el primer dardo del ídolo de la U, quien había recordado el título de Copa Sudamericana de los azules.

Gonzalo Fierro tuvo un “picante” cruce con el ídolo de U de Chile, Diego Rivarola. Todo partió cuando Gokú ocupó su espacio en el programa Leones Sueltos, luciendo la Copa Sudamericana del 2011.

Ahí el ex delantero azul dijo que “a muchos les gustaría tenerla” y recordó los “llantos” ante Pachuca. Eso, aludiendo a la final perdida por Colo Colo en dicho torneo, en el año 2006.

Sin embargo, la respuesta no tardaría en llegar. Durante el programa Campeones Eternos, el Joven Pistolero compartió panel con Manuel Neira y pegó de vuelta. Ahí lució una miniatura de la Copa Libertadores, la cual iba dirigida a Rivarola.

Gonzalo Fierro en modo Joven Pistolero

Gonzalo Fierro aprovechó el mensaje inicial de Diego Rivarola para los hinchas de Colo Colo y respondió en pantalla. El ex albo tomó una figura de la Copa Libertadores y se la dedicó al ídolo de U de Chile.

Duro round entre los campeones en Colo Colo y la U.

“La dejo aquí para que la vean, porque no todos la tienen. La dejo ahí para que sepan que esta es la más importante, la tenemos ahí”, dijo Fierro, en directo palo a Diego Rivarola.

“Nooo, tranquilo, Gonzalo”, dijo Manuel Neira, entre risas. Sin embargo, todo se calmó después y ambos ex Colo Colo siguieron con el programa. Lo cierto es que los dichos de Gokú pegaron fuerte, aunque no solo criticó al Cacique.

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En diálogo con Rafael Olarra en Leones Sueltos, Rivarola reclamó que en U de Chile nunca más invitaron al plantel campeón de Copa Sudamericana a una celebración. Eso, en el marco de los 15 años del título que se cumplen este 2026.