El emblema de los azules destacó el partidazo de Agustín Arce en la goleada por 6-0 sobre Ñublense. “Es de los pocos jugadores que tiene esa pegada de afuera del área y la U lo tiene”, declaró Gokú.

Universidad de Chile se pudo sacar de la mejor manera posible la derrota ante Antofagasta por Copa Chile con una soberbia goleada por 6-0 sobre Ñublense. Los azules no quieren bajar los brazos en la Liga de Primera 2026 y hasta se entusiasman con darle caza a Colo Colo en la lucha por el título.

El equipo de Fernando Gago pudo sacar su mejor versión en el momento preciso, con una goleada sobre los chillanejos en donde prácticamente no hubo puntos bajos. Y es que siempre cuesta bastante encontrar una figura excluyente en esta clase de presentaciones.

Sin embargo, Diego Rivarola hizo el esfuerzo, eligiendo al mejor jugador en el Estadio El Teniente. Para Gokú, lo hecho por Agustín Arce le hace merecedor de elogios aparte, sobre todo por su golazo de media distancia y manejo en el mediocampo.

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Los elogios de Rivarola a Arce en Universidad de Chile

El ídolo azul afirmó en su programa ‘Leones Sueltos’ que “me gustó mucho lo de Agustín Arce. Gago le dio libertad y eso es a lo que juega. El gol que hizo además. Es el único que te puede hacer en este equipo ese tipo de gol, prácticamente, es el único”.

Agustín Arce se matriculó con un golazo en el 6-0 de Universidad de Chile sobre Ñublense. | Foto: Photosport.

“Fue un golazo. La pegada que tiene Arce es maravillosa, entonces déjenlo que le pegue 30 veces al arco, porque te va a hacer dos goles por partido”, agregó.

Para cerrar, Rivarola declaró que “Arce es de los pocos jugadores que tiene esa pegada de afuera del área y la U lo tiene. Lo tiene que aprovechar mucho más, él individualmente tiene que empezar a probar mucho más”.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules enfrentarán ahora la revancha de los cuartos de final de Copa Chile ante Antofagasta el miércoles 21 de septiembre a las 20:00 horas en, a falta de oficialización, El Teniente de Rancagua. Cabe recordar que la U debe remontar un 2-0 en contra para clasificar a semis.

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En síntesis