La “U” aprovecha caída de Colo Colo y se ilusiona con remontazo: “Se puede dar”

El Romántico Viajero goleó por 6-0 a Ñublense en El Teniente de Rancagua y ahora quedó solo a nueve puntos de distancia.

Universidad de Chile ganó, gustó y goleó con autoridad a Ñublense. El elenco dirigido por Fernando Gago superó por 6-0 al cuadro de Chillán y ahora sueña con el remontazo en la Liga de Primera.

En el Romántico Viajero sabían de la caída de Colo Colo ante Coquimbo Unido, y no dejaron escapar la chance de acortar la distancia a solo nueve puntos de diferencia.

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Presentación donde brilló con luces propias Maximiliano Guerrero. El delantero dejó atrás todas las críticas y se alzó como figura con doblete y que justamente abrió el marcador ante los dirigidos por el “Coto” Ribera.

“Era muy importante ganar este partido. Sabíamos que había que hacer hartos goles”, lanzó de entrada el delantero a TNT Sports. Incluso abordó el cambio de puesto jugando tanto por la banda derecha como por la izquierda.

“El profe me pide ganar los espacios y profundidad. También ocupar la zona que deja Agustín cuando se va al ataque. Me siento muy cómodo y feliz, estoy siempre disponible para defender esta camiseta”, agregó la figura del partido.

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Universidad de Chile sueña con el remontazo: “Se puede dar”

Pero en la interna azul el triunfo se celebró el doble ya que tienen claro que este resultado permite ilusionarse con el remontazo. Es que todavía quedan seis partidos por disputar en la Liga de Primera y la diferencia se acorta notoriamente.

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“Vamos partido a partido. Sabemos que se puede dar. Pero nos enfocamos en nosotros no más. A seguir trabajando y que se den los resultados”, recalcó Maxi Guerrero que se sumó a la ilusión para lograr un histórico cierre de campaña.

Ahora la “U” se enfoca en lo que será la revancha de Copa Chile el próximo 21 de octubre y donde deberán remontar el 2-0 en la ida ante Antofagasta. Tras ello, el 26 de octubre vuelve a jugar por la Liga de Primera cuando reciba a Everton. Luego el 1/11 será el clásico universitario ante la UC en el Claro Arena.