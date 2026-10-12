Los azules apabullaron a los Diablos Rojos en Rancagua y aprovecharon que Católica para quedar a sólo tres partidos del líder, a falta de seis jornadas.

Cumplió con su tarea. Universidad de Chile aprovechó las circunstancias que rodearon la jornada 24 en Liga de Primera, como la suspensión del duelo de Católica y la derrota del líder Colo Colo, para dar un importante salto en la Tabla de Posiciones.

Ante más de seis mil personas en el Estadio El Teniente de Rancagua, el equipo que dirige Fernando Gago superó en todos los ámbitos a Ñublense y le propinó un categórico 6-0 que le da aire para el tramo final de la temporada 2026.

Gracias a los goles de Maximiliano Guerrero (13′, 37′), Agustín Arce (56′), Gonzalo Reyna (73′), Eduardo Vargas (75′) y Fabián Hormazábal (86′), la U de Chile se encumbra como el único escolta de Colo Colo cuando faltan seis fechas para que finalice el Torneo Nacional.

Es que disputadas 24 jornadas de la Liga de Primera, los azules quedaron a apenas nueve puntos de los albos y consiguieron una diferencia de gol importante en caso de igualdad de puntos con, por ejemplo, Católica que tiene duelo pendiente.

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¿Cómo queda la U de Chile en la Tabla de Posiciones?

Gracias a esta goleada, el Romántico Viajero salta hasta el segundo puesto con 45 puntos y es el único escolta del líder Colo Colo con una distancia de nueve unidades. Por su parte, los chillanejos caen hasta el 10° lugar con 32.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la jornada 25 en Liga de Primera, Ñublense jugará de visita ante Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el domingo 25 de octubre a las 12:30 horas. En tanto, Universidad de Chile será local ante Everton, el lunes 26 desde las 20:00 horas.