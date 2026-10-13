Sergio Gioino, dueño y presidente de los Diablos Rojos, reveló que el plan no era cortar el ciclo del Coto, pero todo cambió drásticamente por el tenístico marcador. ¡También les cayó con críticas a los jugadores!

La U de Chile tuvo una tarde donde mezcló mucha superioridad y contundencia para derrotar a Ñublense por 6-0, algo que de paso sentenció el ciclo de Juan José Ribera en el cuadro de Chillán. De hecho, hubo una reunión inmediatamente después del tenístico marcador registrado en El Teniente de Rancagua.

Ahí se determinó que el Coto Ribera no seguirá como director técnico de los Diablos Rojos. Algo que se veía venir: Ñublense alcanzó su quinta derrota consecutiva en la Liga de Primera 2026. Además de eso, fue eliminado de la Copa Chile ante un equipo de la Primera B.

Se trata de Deportes Puerto Montt, que ganó su boleto para jugar los cuartos de final ante Colo Colo gracias a un 3-2 en el marcador global. Todo eso agotó la paciencia del directorio ñublensino. “Doloroso este resultado, claramente llevamos varios partidos así”, afirmó a Osa2TV Sergio Gioino.

Juan José Ribera fue destituido de su cargo como DT de Ñublense. (Andrés Piña/Photosport).

El presidente y el dueño del elenco rojo contó algunos detalles de la trastienda, a pesar de que todo se debió exclusivamente al rendimiento. “Tuvimos una reunión larga, llegamos a un acuerdo de trabajar hasta hoy. Nada más. Fue de común acuerdo”, expuso Gioino en Osa2TV.

“Hay momentos en el fútbol que uno debe entender cómo es esto. Estoy muy agradecido del Coto y su cuerpo técnico, pero no se puede continuar así. Es muy doloroso el momento. Hay que trabajar y revertir”, aseguró el otrora goleador de Universidad de Chile, donde anotó 36 tantos en 66 partidos en 2004, 2005 y 2006.

Sergio Gioino anduvo bien en la U de Chile y desde ese club fue transferido a Palmeiras de Brasil. (Andrés Piña | Photosport).

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Gioino les cae a los jugadores tras el despido de Coto Ribera post paliza de la U de Chile

La salida de Juan José Ribera luego de la contundente victoria de la U de Chile ante Ñublense tiene a la directiva en búsqueda del reemplazante. Seguramente debieron activar un plan de contingencia, pues no era algo que tenían presupuestado.

Pero el expresivo 6-0 modificó drásticamente la idea de aguantar el proceso de Ribera. “Fue una decisión del momento, no tenemos nada resuelto. Trabajaremos en las próximas horas para afrontar todo y sacarlo adelante”, aseguró el Flaco Gioino, quien fue representante antes de adquirir a los Diablos Rojos.

A Ñublense no le salió nada: Jeraldino, Felipe Campos y Pablo Calderón, quien fue expulsado, lamentan uno de los goles. (Jorge Loyola/Photosport).

Eso sí, Gioino también fue muy crítico con el plantel. “Los jugadores claramente deben hacerse responsables. Son ellos los que entran, en este momento difícil hay que sacarlo adelante”, lanzó el dueño de Ñublense, quien cada cierto tiempo vierte duros fustigamientos contra los futbolistas.

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Así va Ñublense en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Ñublense se ubica en el 10° lugar de la Liga de Primera 2026 con 32 puntos al cabo de 24 partidos. Eso sí, desde que venció a la Católica en la fecha 20, sólo sufrieron derrotas.