El Bichi comentó la posibilidad de que el portero de Cabo Verde retome protagonismo en el arco del Cacique. “No es mejor de lo que tengo y todavía tiene un jugador afuera, que es Fernando De Paul”, aseguró.

La era de Vozinha en Colo Colo parece que está por llegar a su final. Lamentablemente todo el fenómeno en torno a la figura del arquero de Cabo Verde en su llegada al club en agosto rápidamente ha ido apagando, a tal punto de que ya se comenta de su adiós en diciembre.

Sin ir más lejos, deportivamente está lejos de poder renovar su contrato. De doce compromisos posibles apenas ha sido titular en tres, muy lejos de los 50% de minutos exigibles para que pueda extender su vínculo.

Uno que alzó la voz por este presente complejo del arquero en el Cacique fue Claudio Borghi, quien en el programa ‘A Veces Hablamos de Fútbol’ de PicadoTV lanzó un duro mensaje sobre su paso por el club.

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Borghi dice que Vozinha no tiene lo necesario para atajar en Colo Colo

El Bichi partió diciendo que “para mí ha sido un golpe publicitario muy importante. Colo Colo ha salido en todos los lugares del mundo, pero traías a un arquero grande en edad, siendo jugador profesional muy tarde en su vida”.

“Esto quiere decir que no todo lo que vemos afuera, es tan bueno como pensamos y que a veces tenemos acá jugadores de buena calidad”, agregó el DT tetracampeón con los albos.

Vozinha todavía no logra consagrarse como titular en el arco de Colo Colo. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el Bichi fue claro en decir que “no es culpa de Vozinha. Él vino contratado y tuvo la buena voluntad de venir y ser importante. Para mí no es el arquero titular hoy. No es mejor de lo que tengo y todavía tiene un jugador afuera, que es Fernando De Paul”.

“La complejidad está en torno a Vozinha. No lo conozco. Hablan de que es un chico muy humilde, pero acá es rendimiento”, concluyó.

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