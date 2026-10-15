El portero tiene una agenda que choca con duelos claves del plantel albo, lo que lo alejan también de la renovación automática.

Un dolor de cabeza se está transformando Vozinha en Colo Colo, quien ha pasado de ser la gran figura mundial que arribó al estadio Monumental, al portero que maneja varios compromisos en fechas clave para el plantel albo.

Todo porque tiene un octubre y noviembre bastante cargado, pero por eventos fuera del plantel albo, que complican su futuro hasta para una renovación de su contrato.

Así al menos lo adelantaron en radio Cooperativa, donde pusieron sobre la mesa el itinerario del meta de Cabo Verde: “Tiene 5 partidos por delante que por viajes se podría perder”.

Vozinha se podría perder los próximos 5 partidos de Colo Colo.

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Vozinha se pierde fechas importantes en Colo Colo

Fue el periodista Rodrigo Gómez, de radio Cooperativa, quien entregó el detalle de la situación de Vozinha, que todavía no cumple el 50% de la renovación para mantenerlo en Colo Colo para la temporada 2027.

Algo que se puede complicar aún más, por los compromisos del meta en los próximos días, que incluye la fecha FIFA de noviembre, donde los albos tienen la obligación de liberarlo.

“La verdad es que el escenario se complica cada vez más para evaluarlo en la cancha, ni si quiera para ver los partidos la evaluación por haberlo contratado. Se abre la discusión del arco de Colo Colo porque será siguendo entre Maureira con Villanueva o De Paul”, explica.

“Su escenario es complejo por sus viajes. Colo Colo juega el 25 de este mes ante Palestino, pero tiene que estar el 26 en Londres por la ceremonia del Balón de Oro, donde está convocado, damos por descontado que no estará ante Palestino”, detalla.

Pero no será lo único, porque también hay que considerar que el portero es titular en la selección de Cabo Verde, donde también tendrá que abandonar el país próximamente.

“Después viene fecha FIFA del 9 al 17 de noviembre, juegan el 11 con Liberia y el 15 de visita, se pierde sí o sí la semifinal de Copa Chile, agendada en esos días. Quizá scon Ñublense, que es un poco antes lo obliguen a quedarse”, remata.