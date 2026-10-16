El piloto de 22 años da un paso muy importante para llegar a lo más alto del mundo del automovilismo.

Nicolás Pino ha estado en la palestra en el último tiempo por su ilusión de intentar llevar a Chile a la Fórmula 1. Ahora, el piloto nacional da pasos muy importantes en su meta.

Desde muy pequeño que Pino empezó en el mundo del automovilismo y hoy, pese a sus cortos 22 años, se maneja como todo un experimentado. Por eso, habla con la madurez propia de un veterano, con un objetivo claro y sin mirar los cuestionamientos por el retrovisor.

Pino acelera a la Fórmula 2

En las últimas semanas mucho revuelo generaron unas declaraciones de Eliseo Salazar. El único chileno que ha llegado a la Fórmula 1 aseguró en una entrevista con El Mercurio que Nicolás Pino tenía muy pocas opciones de llegar a la categoría reina del automovilismo.

Pese a todo el ruido mediático que generaron los dichos de Salazar, de parte de quienes le encontraban la razón o de otros que lo calificaron de mal intencionado, Pino intentó mantener las manos en el volante y no perder su tiempo entrando en disputas que solo le quitan segundos valiosos en pistas.

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Bien dicen que más ruido hacen los hechos que las palabras. Esta semana salieron a la luz imágenes de Lampito Racing, con Nicolás Pino realizando pruebas en un auto de Fórmula 2, lo cual generó una importante ilusión entre los fanáticos chilenos. De llegar a esa categoría, quedaría a un paso de arribar a la F1. Palabras mayores.

Si bien los detalles de todo esto se mantienen bajo siete llaves, RedGol se puso el overol y estuvo haciendo algunas averiguaciones al respecto. Pino realizó dos días de prueba en MotorLand Aragón, España. Además, en noviembre y diciembre el chileno también tiene programados sesiones para otros equipos de la F2 que están interesados en sus condiciones. Hay buenas opciones de que tome asiento para la temporada 2027.

Vale recordar que Nicolás Pino es apoyado por A14 Management, agencia de representación de Fernando Alonso, bicampeón de Fórmula 1. De esta manera, crece la ilusión de que Chile regrese a las grandes ligas del automovilismo mundial. A fondo y con fe.