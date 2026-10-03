Motivado por su cumpleaños, el sueco se compró una joyita italiana que vale cerca de 4 millones de euros y posee ¡1.200 caballos de fuerza!

Dicen que los hombres solo cambian el tamaño de sus juguetes. Pues bien, Zlatan Ibrahimovic es un buen ejemplo de eso, aunque podría agregar que también aumentan de precio tras adquirir un nuevo Ferrari.

El ex delantero sueco se retiró hace algunos años, pero no está alejado del todo de la actividad. De hecho, es el actual asesor del AC Milan, club donde colgó los botines en 2023. Además su figura siempre genera algo entre los fanáticos del fútbol.

La joyita de Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic es conocido por tener una personalidad bastante particular. Mucha confianza en sí mismo dicen algunos, otros lo tildan de egocéntrico. Lo cierto, es que el escandinavo tiene una carrera muy exitosa de la cual sentirse muy orgulloso.

Con todo lo anterior, imagínense lo que significa para Ibrahimovic su cumpleaños. Sí, así es, una verdadera navidad para el sueco. Pues bien, este 3 de octubre el ex Inter de Milan celebra 45 años y no halló nada mejor que hacerse un lujoso regalo a sí mismo.

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Zlatan decidió obsequiarle a Zlatan un espectacular Ferrari F80, que tiene un valor de alrededor de 4 millones de euros. Algo así como 4.500 millones de pesos aprox. Una cosa poca. El mismo ex jugador subió el video de su nueva joyita a redes sociales.

“Happy Birthday to Zlatan”, escribió Ibrahimovic en Instagram, mientras se le puede ver contemplando su auto italiano. El F80 alcanza los 100 kilómetros por hora en 2,15 segundos. Cuenta con 1.200 caballos de fuerza y solo se produjeron 799 unidades de este hiperdeportivo. Cuenta con un sistema híbrido, el cual combina un motor a combustión V6 de 3.0 litros con tres motores eléctricos.

El ejemplar escogido por Zlatan Ibrahimovic es de color negro mate, con algunos detalles en amarillo. El Ferrari F80 del sueco incluso puede alcanzar los 350 kilómetros por hora. Un lindo autoregalo que se hizo el sueco en el día que cumple 45 años. Nada mal.