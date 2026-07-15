El sueco llenó de elogios al volante español, quien fue la pieza clave en la victoria de La Roja ante los galos en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 tiene a su primer finalista, puesto que España jugó un duelo de alto vuelo y derrotó a Francia por 2-0, dejando al máximo candidato al título sin chances de avanzar.

El equipo de Luis de la Fuente hizo ver muy mal a los galos y manejó el partido de principio a fin en Dallas, gracias al excelente rendimiento del mediocampo de La Roja.

El líder de la victoria española fue el volante Rodri, quien manejó los hilos del partido y fue clave en la marca, para así no dejar jugar al potente ataque francés encabezado por Kylian Mbappé.

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Zlatan Ibrahimovic se rinde ante el rendimiento de Rodri contra Francia

Un ex jugador que ha tenido mucha pantalla en la Copa del Mundo es el sueco Zlatan Ibrahimovic, quien trabaja como comentarista de Fox Sports para Estados Unidos y analizó la sorpresa española.

El ex delantero cree que la victoria del cuadro hispano tiene nombre y apellido: Rodrigo Hernández. Zlatan piensa que el volante de Manchester City fue el responsable del resultado en Dallas.

España a la final del Mundial 2026. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

“Este es un ganador del Balón de Oro, no lo olvides. No es normal para la posición en la que juega. Es un jugador de clase mundial”, dijo Ibrahimovic cuando mostraban los movimientos de Rodri.

Rodri intentará darle a España su segundo título Mundial y los europeos esperan entre Argentina o Inglaterra a su rival en la final del certamen planetario.

En síntesis

España derrotó por 2-0 a Francia y clasificó a la final del Mundial.

derrotó por 2-0 a y clasificó a la final del Mundial. Rodri lideró el triunfo español y fue destacado por el sueco Zlatan Ibrahimovic .

lideró el triunfo español y fue destacado por el sueco . Dallas fue la sede del partido donde se definió al primer finalista del torneo.