“No vuelve a jugar”: Multicampeón cuenta la firme sobre el futuro de Vozinha en Colo Colo

Álex Varas abordó la realidad del jugador de Cabo Verde y ve con pocas opciones que pueda seguir en el Monumental.

Llegó como gran refuerzo tras el Mundial y ahora su salida de Colo Colo podría ser antes de lo esperado. Así de dramático es el caso de Vozinha en Chile y donde todo apunta que tendrá que armar las maletas a fin de temporada.

El portero de Cabo Verde brilló en la Copa del Mundo y por lo mismo se hizo merecedor del premio al mejor portero del torneo. En el Cacique apostaron por su carta, y luego de una larga negociación, llegó al Estadio Monumental.

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Sin embargo, pese al gran cartel de figura no ha podido afianzarse en el arco de los albos. La irrupción de Gabriel Maureira, junto al buen nivel de Eduardo Villanueva y la experiencia de Fernando De Paul, lo han renegado de la titularidad.

Para peor, pasan los partidos y ahora se avecinan nuevos viajes para el jugador de cara a la fecha FIFA y la premiación del Balón de Oro. Por lo que que su continuidad es compleja. Así lo abordó un multicampeón del fútbol chileno en conversación con Redgol.

Vozinha peligra en Colo Colo por la falta de minutos que ha sumado en este 2026

“El escenario es complejo para él. Hoy Colo Colo tiene dos arqueros canteranos utilizables como Maureira y Villanueva. A eso se suma el “Tuto” que ya está probado y además es capitán”, lanzó fuerte y claro Álex Varas.

Vozinha en la cuerda floja en Colo Colo: “No vuelve a jugar”

El golero Álex Varas que fue campeón con el Cacique, Santiago Wanderers y Universidad Católica recalcó que no hay por dónde se pueda lograr la continuidad de Vozinha.

-¿Le pasó la cuenta a Vozinha la campaña de marketing sobre su persona?

-Es una paradoja. Se trajo un arquero top para vender camisetas y llenar estadio, pero Colo Colo se quedó con los jóvenes que se pueden quedar harto rato.

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-Entonces no le ve mucho futuro en el Cacique…

-Yo veo muy difícil que vuelva a jugar. Esto es rendimiento y actualidad. Se dieron muchos factores para que no sea titular. No jugó bien, la fecha FIFA y un campeonato intermitente.

-Ni un milagro lo salva a Josimar

-No veo por dónde el técnico lo utilice en el arco.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique salta a la cancha nuevamente este martes 20 de octubre cuando se mida ante Puerto Montt por los cuartos de final de Copa Chile. En la ida ganó Colo Colo por 1-0. Pero ahora faltan los 45 minutos restantes de la revancha, donde los albos vencen por el mismo marcador, por lo que el global es a favor del equipo de Fernando Ortiz por 2-0.

Ahora tras ello, vendrá la Liga de Primera y Colo Colo se medirá el 25 de octubre ante Palestino. Encuentro clave para volver a retomar el rumbo tras la goleada que sufrieron ante Palestino.