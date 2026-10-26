Con una sola palabra, el entrenador del Cacique disparó la preocupación de varios hinchas luego del empate vs Palestino. A raíz de eso, RedGol tomó contacto con dos conocedores de la interna en el Cacique, quienes debatieron en torno a esa opinión. ¿Es culpa del DT o no?

Luego del partido que Colo Colo igualó ante Palestino, que encontró la paridad de manera postrera gracias a un gol de Enzo Roco, Fernando Ortiz usó una sola palabra para disparar la preocupación en varios hinchas. Cuando en TNT Sports le consultaron por lo que debe mejorar el equipo, el Tano fue muy escueto.

Tan breve como elocuente. “Mentalmente”, manifestó el entrenador, quien sabe que el equipo entró en un bache del que debe salir lo antes posible: ya son cuatro partidos sin saber de victorias. De los últimos 12 puntos en disputa, el Cacique obtuvo apenas tres.

En ese contexto, RedGol se puso en contacto con dos voces muy conocedoras de la interna colocolina. Y de lo que representa el club, por supuesto. Uno de los que atendió el llamado de Paulo Flores fue Gualberto Jara, quien fuera ayudante técnico de Gustavo Benítez.

Fernando Ortiz da indicaciones en el duelo que Colo Colo igualó vs Palestino. (Diego Martin/Photosport).

Precisamente en el título de 1998, en que los albos despilfarraron una ventaja de 11 puntos, aunque fueron campeones sobre Universidad de Chile, pero sólo por una unidad. “Atribuirlo directamente al entrenador no es justo. Siempre se suelen dar algunos momentos en el fútbol en que se pierde un poco la confianza en lo que normalmente se hacía”, manifestó Jara.

“Eso genera algunos errores y goles del rival. Tiende a presionar un poco mentalmente para tratar de superarlo. Y eso lleva a más errores. Es lo que normalmente suele ocurrir. Pero no pasa por alguna decisión táctica o un error”, añadió el DT, quien ha sido interino del club en cinco oportunidades.

¿Por dónde cree que pasa?

Más bien creo que viene por el lado que se sacó una ventaja considerable y uno tiene a relajarse inconscientemente. Hay que insistir, exigir y obligar a tener concentración y entrega para no relajarse. Fundamentalmente el hecho de perder puntos cuando se pudo haber cerrado el título no es exclusivo del cuerpo técnico. También de los jugadores. Hay que estar unidos y exigirse.

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Óscar Wirth repasa la carrera de Ortiz que puede afectar a Colo Colo en la recta final

Óscar Wirth fue otro que participó de este tema y apuntó al inexistente palmarés que tiene Fernando Ortiz como DT, algo que podría penarle en el desenlace de la temporada 2026 con Colo Colo. “Los manejos deportivos son responsabilidad de los cuerpos técnicos”, aseguró el otrora golero mundialista con Chile en España 82.

“¿Cuántas veces ha salido campeón Ortiz? Nunca. Ahí está la respuesta. Cuando uno tiene más vivencias, también tiene más manejo obviamente. Y lo adecua. No es lo mismo esta instancia en Argentina, Brasil, Uruguay que en Chile. Lo que le falta a él es una persona con experiencia que lo guíe sin grandes aspavientos”, manifestó Wirth, quien hasta agosto de 2023 fue director deportivo de Cobreloa.

Fernando Ortiz sabe que el Cacique no puede aflojar si pretende asegurar el título. (Diego Martin/Photosport).

Y prosiguió con su opinión. “Sólo en el sentido de administrar mejor lo que han conseguido. Eso lo lograron ellos, no se los regaló nadie. El que coloca los jugadores en la cancha y hace los cambios es el técnico, aunque parezca demasiado obvio lo que digo”, expuso el exgolero de la UC, el Cacique y Universidad de Chile.

“Es él quien tiene que ver un poquito más allá que los jugadores”, sentenció Óscar Wirth. Por lo pronto, el Tano Ortiz debe afinar detalles en Colo Colo para recibir a Universidad de Concepción el viernes 30 de octubre en el estadio Monumental por la fecha 26.

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