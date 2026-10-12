El ex entrenador de los albos habló del momento por el que pasa el portero, quien tuvo un bajo rendimiento ante Coquimbo.

Un duro golpe recibió Colo Colo en el breve regreso de la Liga de Primera (este fin de semana hay un nuevo receso), porque Coquimbo Unido le pasó por encima y lo venció por 5-2.

El nivel defensivo del Cacique, que pese a la derrota sigue en la cima de la tabla de posiciones, causó extrañeza y los Piratas cada vez que atacaban llevaban riesgo a la portería rival.

Uno de los jugadores de peor rendimiento en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso fue Gabriel Maureira, quien recuperó la titularidad tras su paso por la selección Sub 20 y posterior lesión, sin embargo, tuvo un paupérrimo cometido.

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Gualberto Jara lamenta el nivel de Gabriel Maureira en Colo Colo

El bajo nivel del arquero de 19 años fue analizado por el ex DT de Colo Colo Gualberto Jara, quien aseguró en conversación con RedGol que el golero perdió confianza.

“Sobre el arquero, me llamó la atención que perdió esa gran confianza que solía transmitir en la portería durante su mejor momento en Colo Colo“, dijo de entrada el paraguayo.

Vozinha y Gabriel Maureira seguirán luchando por la titularidad en Colo Colo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Lo noté nervioso y no logró dar seguridad a una defensa que estaba muy desordenada. En esas condiciones, recibía a los delanteros de Coquimbo con muy pocas posibilidades de evitar el gol”, agregó.

El próximo partido de Colo Colo será recién el 25 de octubre, cuando visite a Palestino en Santa Laura por la Liga de Primera.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera