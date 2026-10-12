El Campeonato Nacional vuelve a detenerse, ahora por un fin de semana, debido a la final de la Copa de la Liga.

Los hinchas del fútbol chileno no alcanzaron a acomodarse y recordar cómo va su equipo en la Liga de Primera, puesto que tras el receso por la fecha FIFA viene una nueva detención.

Este fin de semana no habrá fecha en el Campeonato Nacional, debido a que la ANFP decidió darle absoluta prioridad a la final de la Copa de la Liga, entre O’Higgins y Coquimbo Unido, a disputarse este viernes en el Claro Arena.

En resumen, por la realización de un partido que estaba pactado en julio y que se cambió para octubre por problemas climáticos, se suspende toda una fecha. La medida recibe críticas de hinchas y de la familia del fútbol.

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Jorge Aravena cuestiona el nuevo receso de la Liga de Primera

La decisión de suspender toda una fecha para que se juega solo un partido, y encima el viernes, fue criticada por Jorge Aravena, quien sostiene que detener el torneo afecta a todos.

“Suspender una final de la Copa de la Liga que podría jugarse el día miércoles, para que siga la competencia el sábado y domingo, me parece que es una pésima medida“, dijo el ex seleccionado chileno a RedGol.

O’Higgins y Coquimbo jugarán la final de la Copa de la Liga. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Siempre he dicho que lo importante es que el fútbol sea continuo, que los jugadores estén permanentemente jugando. Después decimos por qué a nuestros jugadores les cuesta jugar tres partidos en una semana… es por esto mismo”, cerró el Mortero.

La Liga de Primera se toma un nuevo respiro, y uno es el último receso, porque en noviembre se vuelve a detener todo por la fecha FIFA.

En síntesis

Jorge Aravena criticó la suspensión del campeonato por la final de Copa de la Liga.

criticó la suspensión del campeonato por la final de Copa de la Liga. La ANFP postergó la fecha para disputar la final entre O’Higgins y Coquimbo Unido .

postergó la fecha para disputar la final entre y . El partido reprogramado de la Copa de la Liga se jugará en el Claro Arena.

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¿Cuándo y a qué hora es la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins?

La final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins está programada para jugarse este viernes 16 de octubre, a partir de las 20:30 horas, en el Claro Arena.