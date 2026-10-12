El argentino Guido Vadalá tuvo una jornada muy destacada ante el líder de la Liga de Primera: anotó un gol, fue clave en otro con un cabezazo al palo y regaló dos asistencias. ¡Esto dijo a TNT Sports después de la paliza!

Seguramente este jugador fue uno de los puntos más altos en el triunfazo que Coquimbo Unido firmó ante Colo Colo en la fecha 24 de la Liga de Primera 2026. Anotó un gol, regaló dos asistencias y tuvo una participación clave en el tanto que sirvió como nocaut para los albos.

De hecho, su actuación fue distinguida por los miembros de la transmisión de TNT Sports. Todas las referencias son para Guido Vadalá, quien tuvo una jornada imparable en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El “10” de los aurinegros sacó pecho por el plantel dirigido por Hernán Caputto.

“Siempre tratamos de dar lo mejor, hicimos un gran partido como lo vinimos trabajando. Lo merecíamos, veníamos en levantada y el grupo se lo merece”, aseguró Vadalá en la entrevista que le concedió al periodista Daniel Arrieta apenas se terminó el encuentro.

Guido Vadalá celebra el 3-1 parcial de Coquimbo Unido ante Colo Colo. (Hernán Contreras/Photosport).

También tuvo elogiosas palabras para el Cacique, que a pesar de la goleada sufrida en la región de Coquimbo, continúa como exclusivo líder en la tabla de posiciones. “Colo Colo juega muy bien, con sus armas están primeros ampliamente. Tiene gran equipo y grandes jugadores”, expuso.

“Pero esta era la forma. Nos hicimos fuertes de local, lo supimos jugar y fuimos contundentes a la hora de llegar”, agregó el jugador surgido en las inferiores de Boca Juniors que también tuvo un paso por la Juventus de Italia. Y que en el fútbol chileno había jugado para Universidad de Concepción.

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Vadalá rebosa alegría por el plantel de Coquimbo Unido tras la goleada a Colo Colo

Guido Vadalá asistió a Nicolás Johansen para el 2-1 parcial de Coquimbo Unido ante Colo Colo. También anotó el tercer tanto transitorio para los Piratas y fue fundamental en el cuarto: hizo un cabezazo al palo que Benjamín Chandía aprovechó para marcar. Y le dio el pase-gol a Lucas Pratto en el quinto tanto.

“Tenemos un gran plantel y un gran grupo. Todos quieren jugar y esa es la manera. Cada vez que le toca a alguien que no viene jugando lo hace de la mejor forma”, argumentó Vadalá, quien suma 10 goles y cinco asistencias al cabo de 38 partidos disputados esta campaña.

Guido Vadalá festeja su gol con Gonzalo Flores, portero que habitualmente es reserva del Mono Sánchez en los Piratas. (Hernán Contreras/Photosport).

El argentino de 29 años sostuvo también que “eso le da competición al plantel. Todos tenemos el hambre de querer jugar todos partidos. Eso lo hace muy lindo”. Por lo pronto, Coquimbo Unido debe poner el foco en la gran final de la Copa de la Liga ante O’Higgins, que está pactada para el 16 de octubre a las 20:30 horas, por el momento en el Claro Arena.

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Así va Coquimbo Unido en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Coquimbo Unido se ubica en el 8° lugar de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026 al cabo de 24 fechas disputadas.