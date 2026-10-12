El ex entrenador del Cacique analizó el rendimiento de los albos albos ante los Piratas y apuntó al capitán.

La peor presentación de la temporada tuvo Colo Colo este domingo, porque Coquimbo Unido le pasó por encima y le ganó por 5-2 en el regreso de la Liga de Primera.

El cuadro Pirata con la vieja y confiable táctica del contragolpe hizo añicos al equipo de Fernando Ortiz, que acumula tres partidos sin ganar en el certamen local, por lo que empieza a perder su ventaja.

Uno de los jugadores que recibió críticas por su rendimiento fue Arturo Vidal, quien partió como líbero y el segundo tiempo se fue al mediocampo, y fue superado por sus rivales en ambas funciones.

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Gualberto Jara apunta al rendimiento de Arturo Vidal en Colo Colo

El nivel del King fue cuestionado por el ex DT de Colo Colo Gualberto Jara, quien señaló que el capitán albo se vio sobrepasado en el Francisco Sánchez Rumoroso.

“El desempeño del equipo fue pésimo. El segundo tiempo fue horrible; jugamos muy desordenados y prácticamente sin una defensa organizada. No generamos ninguna situación de gol y Coquimbo nos pasó por encima”, dijo a RedGol el paraguayo.

Arturo Vidal es criticado en Colo Colo. Foto: Hernán Contreras/Photosport

“Lo que más me llamó la atención, especialmente en el segundo tiempo, fue el nivel de nuestro capitán, Vidal. Jugó muy desordenado, perdiendo su posición al ir a la ofensiva y entregando balones en ataque. Esto generó los espacios que Coquimbo aprovechó para el contragolpe. En la segunda mitad, Coquimbo tuvo tres oportunidades similares en las que llegaron con tres atacantes contra solo dos de nuestros defensores”, agregó Jara.

Colo Colo se llena de dudas de cara al tramo final de la Liga de Primera y su gran ventaja en la cima empieza a ser cada vez menor.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera