Maximiliano Romero se realizó exámenes médicos para tratar la dolencia que no le ha permitido jugar en los últimos partidos.

Colo Colo tiene por delante partidos importantísimos en los dos frentes que le quedan en estos últimos meses del año: la Liga de Primera y la Copa Chile. El Cacique quiere ir por todo y por lo mismo necesita del máximo contingente posible para no fallar.

En ese sentido, un jugador que no ha podido jugar en los últimos compromisos ha sido Maximiliano Romero, quien está marginado tras sufrir un edema en el recto anterior del muslo derecho.

En la previa de lo que fue la dura derrota ante Coquimbo Unido los albos informaron en sus canales oficiales que el jugador se encuentra en tratamiento kinésico, razón por la cual no estaba en condiciones de ver acción.

ver también ¿Maxi Romero por Brayan Cortés? Avisan que Colo Colo toma una decisión sobre el trueque del año

Maximiliano Romero busca caminos para volver a Colo Colo

Tanto el jugador como el cuerpo técnico de Fernando Ortiz quieren que el regreso de Romero se de lo más pronto posible. Por lo mismo, es que el atacante ya se está sometiendo a exámenes para poder apurar su recuperación.

De acuerdo a información entregada en TNT Sports, Romero acudió en las últimas horas a la Clínica Meds, donde se hizo exámenes médicos para realizarse una resonancia. Con esto, la idea era ver la evolución de su lesión.

Maximiliano Romero lleva dos partidos sin jugar en Colo Colo. | Foto: Photosport.

El objetivo es tener a Romero de regreso para el duelo ante Palestino del domingo 25 de octubre por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026. Este compromiso será clave para que los albos retomen el camino el triunfo en el torneo luego de tres partidos sin victorias.

Maximiliano Romero en este 2026 con los albos ha jugado un total de 34 partidos, siendo 21 por la Liga de Primera, nueve en Copa Chile y cuatro en la Copa de la Liga. Suma 15 goles y tres asistencias en 2318 minutos de acción.

ver también “Busca su salida”: Revelan la primera baja de Colo Colo para el 2027

En síntesis