Elemece es el nuevo rey del centro y se clasificó a la Final Nacional de Red Bull Batalla. Lo acompañan Rodamiento y Joqerr.

Elemece se consagró campeón de la primera Regional de Red Bull Batalla Chile de la temporada 2026/27 tras imponerse ante Rodamiento en una electrizante final. El freestyler consiguió el título de la Regional Centro y aseguró su lugar en la próxima Final Nacional.

Fue la Plaza Patricio Lynch de Concón donde se disputó esta primera Regional y hasta allí llegaron grandes figuras de la escena nacional. Rodamiento y Joqerr completaron el podio y también su cupo a la Nacional que se disputará en 2027.

Para alcanzar el campeonato, Elemece superó a Basek en octavos de final, a El Barto en cuartos y a Joqerr en semifinales, antes de enfrentar a Rodamiento por el primer lugar. Un recorrido que puso a prueba tanto sus habilidades de improvisación como su capacidad para mantener la concentración frente al nivel de sus rivales.

Elemece tras su victoria conversó con Red Bull Batalla y dijo lo siguiente: “A veces uno piensa que, si te conocen de antes, te van a gritar más. Pero hoy quedó demostrado que con un buen papel se gana el apoyo de la gente”.

La próxima Regional de Chile se dará el 24 de octubre en Concepción, donde se conocerán a tres nuevos clasificados a la Final Nacional de Red Bull Batalla Chile. Ese evento lo podrás seguir por todas la plataformas digitales de la lata.

CLASIFICADOS A LA NACIONAL

-Teorema (Campeón Nacional 2025)

-Adesong (Segundo Lugar Nacional 2025)

-Anubis (Tercer Lugar Nacional 2025)

-Elemece

-Rodamiento

-Joqerr