Acertijo adelanta la gran final de FMS Chile contra Nitro: "Esperemos que sea igual de buena o mejor que las finales de los otros países"

Solo dos días nos quedan de espera para conocer al nuevo campeón de FMS Chile. Acertijo, Nitro y Pepe Grillo son los únicos candidatos al título cuando solo resta la fecha final de la liga de freestyle.

No solo eso. También quedan dos días para conocer la lista de los que irán a la FMS Internacional, quiénes descenderán y quién irá al Play Off. Recordar que el que quede en el octavo lugar de la tabla se tendrá que medir ante el tercero de la tabla de ascenso de Chile.

¿Quién será el sucesor de Teorema? El cañetino logró el primer título de la historia de FMS Chile en el 2019 y este sábado 3 de abril veremos quién se probará la corona por primera vez.

En la previa, dos pesos pesados del mundo del freestyle, Nitro y Acertijo, estuvieron en conferencia de prensa para adelantar lo que será esta infartante definición. Ambos llegan con 16 puntos y con la primera opción de campeonar.

"Nuestras batallas en general han sido parejas. Además, los dos tenemos resultados a favor en distintas épocas. Creo que nuestras batallas han dependido de quién se siente mejor ese día. Acertijo me ganó en FMS Chile en el 2019, luego yo le gané en la FMS Internacional. Espero contar con mi mejor versión ese día", expresó Nitro.

El actual campeón de Red Bull Batalla, Acertijo, concide con Nitro y asegura que han estado muy igualados en este último tiempo.

"Es muy muy parejo durante los últimos 2 o 3 años. Como dice Nitro, espero que sea la mejor batalla que hemos tenido entre los dos. Que sea igual de buena o mejor que las finales de los otros países", sostuvo el Pirata de Parley.

Revisa el entretenido y reñido enfrentamiento de ambos en la FMS Internacional:

Próxima temporada de FMS

Además, aprovechando la ocasión, ambos confirmaron que seguirán en FMS Chile por otra temporada más. Si bien Acertijo manifestó que es algo que evaluará en frío cuando acabe la presente liga, soltó que es casi asegurado que continuará en el formato.

Nitro, por su lado, no tuvo duda alguna. "Yo por lo menos sí seguiré. No tengo pensada una fecha de retiro, porque me gusta el freestyle. Disfruto mucho así que, al menos el otro año, seguiré".

El presente de Teorema y El Menor

Sin duda que, sumado a las emociones que tendremos en la parte alta de la tabla este sábado, también los fanáticos estarán con la mente y los ojos puestos en cómo será el desenlace de los últimos lugares.

Ambos fueron consultados por RedGol por el presente (muy distinto al del 2019) que hoy tienen Teorema y El Menor, quienes pueden descender o ir al Play Off. Recordar que Teorema en el 2019 fue el campeón y fue a la Internacional, lo mismo pudo hacer El Menor, quien enfrentó en un recordado batallón a Trueno en la Inter.

"Yo creo que pasa por un tema de adaptación, fue muy brusco lo que tuvimos todos en cuanto al tema de la falta de público. A algunos nos costó más, a otros menos. A unos incluso se les dio mejor batallar sin público (...) Yo creo que pasa por ahí la situación de El Menor y Teorema", declaró Nitro.

Acertijo, en tanto, apuntó al tema de las vidas personales que tiene cada freestyler, y que esto pudo afectarlos en su rendimiento.

"Lo que está atrás de la pantalla son cosas que la gente no ve. Puede haber alguien que no está pasando por un buen momento. Es normal que hayan altibajos. De todas maneras nunca se duda de las capacidades de ambos", expresó Acertijo.

Teorema y El Menor se medirán en un duelo directo. El Menor llega con 8 puntos y Teo con 11. Ambos con riesgo de perder la categoría. ¿Quién ganará?

Revisa cómo está la tabla de FMS Chile a falta de la gran final de este sábado 3 de abril. La competición comenzará a eso de las 16:00 horas, con transmisión de Urban Roosters.