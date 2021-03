La Junta: El Menor le cuenta a JC Rodríguez que se tatuó el nombre de su polola, que ¡es su prima!

El Menor participó en exclusiva con el programa de Youtube del reconocido periodista, Julio César Rodríguez, La Junta, y entregó varias anécdotas acerca de su historia de su vida y lo que se viene de aquí en adelante en su carrera como freestyler.

Uno de los momentos más llamativos de la hora de entrevista fue cuando "JC que le dicen", como se denominó en la entrevista, le consultó sobre el tatuaje que se hizo El Menor con el nombre de su actual novia. A la sorpresa del entrevistador, el joven freestyler contó detalles exclusivos, donde aseguró que su polola es su prima.

"Con ella llevo 3 meses, el tatuaje me lo hice al mes, no te voy a mentir. El tema es que yo a ella la conozco de toda la vida… porque ella es mi prima… No es mi prima prima, pero es la prima de mi prima y somos de la misma familia. Si después tengo otra polola y me pregunta por el tatuaje, le diré que es mi prima”, contó entre risas con Julio César Rodríguez.

En la instancia, El Menor, o "De Menor", como ahora quiere llamarse el freestyler, fue claro en que no se arrepentirá nunca de este tatuaje, esto pese a que solo llevan unos meses de relación. "Soy una persona de sentimientos, tengo fe de que mi polola es el amor de mi vida. No me arrepentiría", expresó.

¿Como llegó El Menor a la DEM?

Efraín reveló los detalles de cómo fueron sus inicios en la competencia callejera más famosa del mundo: "Llegúe con el Calleja, un amigo. Él me vio rapear en las calles de Coquimbo y me llevó a Santiago. Ahí conocí la DEM y fuimos a probar suerte, con la intención de conocer gente nueva. Al principio me comió la energía del lugar, pero después me solté y utilicé el público a mi favor. Siempre me tiran de que el público me grita todo, pero es porque yo le pongo bueno", contó.

Revisa toda la entrevista de El Menor aquí: