El OVO Club de Antofagasta se vistió de gala para recibir la primera Regional de Red Bull Batalla Chile. La madre de las competencias de freestyle regresó a la presencialidad con la etapa clasificatoria a la Nacional y consagró a Joqerr como el campeón de la zona Norte. En la final, el rey del parque se impuso a Marcelo, que también aseguró su paso a la Gran Final del 6 de noviembre.

Los otros que se metieron en la Nacional fueron White y Racso, que perdieron en semifinal, pero que ya tenían su cupo asegurado. Cayú y SEO2 fueron los anfitriones de la competencia, con DJ Atenea desde los platos dando el mejor de los ambientes para la histórica fecha. Llegaron 33 MC's y en el filtro la mitad vio sus sueños truncados.

De lleno a las batallas, los octavos de final comenzaron con todo, ya que Joqerr se enfrentó a Mastasmoke, en un duelo de veteranos del circuito, y que vio al rey del parque llevarse la victoria. Antes de ello, se revelaron nuevas figuras de la escena como Flint, Aries, Marcelo y White que impusieron sus estilos para avanzar de ronda y poner sus primeras huellas en la Regional.

En cuartos de final, fue todo emoción, ya que los ganadores tenían su paso directo a la Nacional. Racso derrotó a Borox en una batalla llena de energía, Marcelo dejó en el camino a Lucob, White se impuso a Flint y Joqerr a Aries. Todo fue pura hermandad y buenas vibras. Luego en semis, Joqerr y Racso se dieron con todo, mientras que Marcelo y White mostraron una faceta intelectual e ingeniosa.

El campeón de la Regional conversó en exclusiva con RedGol y se mostró satisfecho con su rendimiento: "estoy con puras sensaciones buenas en realidad, con todo los oponentes que me topé dije ellos me pueden ganar, así que no puedo flojear, no puedo caerme y esa sensación es súper rica"

"Estoy súper contento por la gente, siento que fue un día muy redondito y lleno de muchas alegrías. Con Marcelo, con Racso, con todo en general después de la batalla nos abrazamos, sonreíamos y eso es genial", sentenció.

La próxima Regional es el 27 de agosto en Concepción, donde se definirán a los siguientes clasificados a la Nacional y donde un nuevo rey se pondrá la corona del Sur. Finalmente, el 10 de septiembre se realizará la Regional de Santiago, con los últimos cupos para luchar por el campeonato chileno del freestyle en Red Bull Batalla.