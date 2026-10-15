En la concesionaria salieron al paso de la noticia que habla de la chance de que el cuadro laico cambie de nombre.

Universidad de Chile atraviesa por un buen momento deportivo en la Liga de Primera, de hecho, es el mejor equipo del segundo semestre y quedó a 9 puntos del líder Colo Colo en la tabla de posiciones.

Los estudiantiles vienen de conseguir una de las mejores victorias de la temporada, porque vencieron por 6-0 a Ñublense en Rancagua, y de paso, le meten presión a los albos en el cierre del torneo.

La U está bien en la cancha, pero afuera de ella es un desastre. Basta con recordar que el ex presidente de Azul Azul, Michael Clark, está en prisión preventiva tras la investigación de la CMF y Fiscalía por la adquisición de los papeles del cuadro laico.

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Azul Azul desmiente cambio de nombre de la U

Una fuerte polémica se desató en Universidad de Chile en las últimas horas, puesto que el periodista de radio ADN Cristian Arcos contó que en Azul Azul tenían una idea de cambio de nombre del club si es que se produce un quiebre con la casa de estudios.

El comunicador reveló que en el CDA había surgido la opción de llamar al equipo como “Leones”, situación que fue totalmente desmentida por la concesionaria.

La U viene de golear a Ñublense. Foto: Jorge Loyola/Photosport

“Nunca, ni siquiera en tono de broma, se ha discutido en nuestro directorio un posible cambio de nombre del Club Universidad de Chile. El convenio, que ya lleva 20 años, con seguridad tendrá mejoras en favor de ambas partes, y la U seguirá siendo siempre la Universidad de Chile”, expresaron en Azul Azul.

De esta forma, se descarta que la U pase a llamarse Leones, apodo que tiene el cuadro universitario desde hace varias décadas.

En síntesis

Universidad de Chile se ubicó a 9 puntos de Colo Colo tras vencer 6-0.

se ubicó a 9 puntos de Colo Colo tras vencer 6-0. Michael Clark está en prisión preventiva por investigaciones de la CMF y Fiscalía.

está en prisión preventiva por investigaciones de la CMF y Fiscalía. Azul Azul descartó un cambio de nombre del club a “Leones”.