El Romántico Viajero vive una crisis a nivel institucional, el cual podría hacerlos perder sus emblemas.

Universidad de Chile sigue con serios problemas fuera de la cancha debido al Caso Sartor. Por esta razón, desde Azul Azul tomaron una importante medida ante la Casa de Estudios.

Mientras Michael Clark está en prisión preventiva mientras dura la investigación sobre su participación en diversos ilícitos, en el CDA tienen un serio problema. Todo esto ha manchado duramente la imagen de la casa de Bello, por lo que podrían perder el nombre.

Azul Azul agacha el moño ante Casa de Estudios

Desde la Casa de Estudios de Universidad de Chile están muy molestos con todo lo que ha traído el Caso Sartor. La institución se ha visto involucrada sin querer queriendo en todo esto y si Azul Azul no arregla las cosas, perfectamente podrían perder los emblemas del club.

A tal punto han llegado los problemas, que incluso Cristian Arcos aseguró que en la Sociedad Anonima manejaban la opción de rebautizar al equipo como “Leones”. Un verdadero bochorno para uno de los clubes más grandes del país.

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Pues bien, al parecer en Azul Azul captaron que el tema es serio, por lo que se pusieron las pilas para poder limar asperezas con la Casa de Estudios. De acuerdo a Radio ADN, desde la concesionaria cedieron en la creación de una comisión con abogados independientes para buscar soluciones con la institución universitaria.

El liquidador de la quiebra, Eduardo Godoy, había dado un ultimátum para que las partes alcanzaran un acuerdo. Desde la Casa de Estudios negaban la validez de la actual mesa directiva de Azul Azul, por lo que no querían sentarse a hablar con ninguno de sus miembros.

Ante el peligro que el liquidador usara sus facultades y convocara la elección de una nueva mesa directiva en la Sociedad Anonima, desde Azul Azul cedieron. En la Casa de Estudios ya habían conformado su comisión negociadora con el abogado Andrés Jana, decano de la Facultad de Economía y Negocios Óscar Landerretche, y el subdirector Ricardo Gamboa.

En el CDA viven un periodo muy delicado. Imagen: Archivo

De esta manera, desde la concesionaria aprueban excluir a sus miembros de la negociación y espera así alcanzar una mejor relación con la entidad universitaria, para ordenar todo ante un futuro comprador del club.