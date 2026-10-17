El cambio de mando que tendrá Azul Azul implicará que un nuevo presidente votará por el sillón de Quilín, donde aseguran que el liquidador es cercano a la lista de Uauy.

La noche del viernes se conoció un verdadero terremoto que afecta en lo dirigencial en Universidad de Chile, donde se tomó la decisión de revocar a todo su directorio por lo que cambiará la mesa administrativa en Azul Azul.

Esto luego de que el liquidador de Sartor, Eduardo Godoy, pidió una junta de accionistas, de manera de definir un nuevo grupo que lidere a la U, donde es la cabeza el 63,07% de las acciones, por lo que podrá definir a 8 nombres.

Pero la jugada de remover a Cecilia Pérez también traer efectos en la ANFP, donde una lista a la presidencia del sillón de Pablo Milad comienza a tambalear para las elecciones.

Cecilia Pérez no votará en las elecciones de la ANFP. Foto: Diego Martin/Photosport

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Apuntan al liquidador con la lista de Uauy a la ANFP

Así al menos lo detallaron en el medio “La Hora de King Kong”, donde aseguran que la salida de Cecilia Pérez de Universidad de Chile puede definir la próxima elección a presidente de la ANFP, en una supuesta jugada del liquidador Eduardo Godoy.

“Cecilia Pérez ha sido una fiel y visible aliada de la lista que lidera Jorge Yunge, al punto de tener la Universidad de Chile a un ex dirigente, José Luis Navarrete, como parte de la lista postulando como tesorero. Pero ella no llegará a votar esa tarde en Quilín. Lo hará un nuevo presidente del directorio de Azul Azul nombrado por la junta extraordinaria de accionistas, tal vez, pocas horas antes“, explican.

Acá viene un dato que dará que hablar durante los próximos días, porque aseguran que también parte de pedir el cambio de todo el directorio, tiene intereses en la otra lista de la ANFP.

“Desde Azul Azul, en guerra total con el liquidador, señalan que Eduardo Godoy está alineado con la lista de Uauy debido a vinculaciones familiares y sociales ya que su segundo apellido es Hales. Y que el nuevo presidente de Azul Azul entregará los dos votos que corresponden a la U a la lista que encabeza el ex presidente de Palestino junto a Juan Tagle“, finalizan.