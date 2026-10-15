Luego que el ente rector colocara al curicano como presidente interino de la Federación hasta febrero de 2027, el candidato al sillón de Quilín discutió en duros términos con la presidenta de Azul Azul.

Se desató la guerra civil en la ANFP. Esto luego que desde la FIFA se declarara la imposición para que Pablo Milad continúe como presidente de la Federación de Fútbol de Chile hasta febrero del 2027, lo que desató la furia en Jorge Uauy, candidato al sillón de Quilín.

La información que entrega Radio ADN indica que todo ocurrió la tarde de miércoles en la sede del balompié nacional, donde el ente rector global exigió condiciones para aprobar la separación de ambos órganos, entre ellas la permanencia del curicano en el poder.

Vinculado a lo anterior, la otra condición es que quien gane la elección de la ANFP el 19 de noviembre, sólo asumirá la presidencia de la corporación mas no de la Federación, lo que provocó el enojo de Uauy contra los emisarios de la FIFA.

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Uauy desata guerra civil en ANFP por imposición de FIFA

Según el citado medio, el presidente de Palestino le enrostró a los funcionarios de Zúrich su rechazo a las imposiciones que presentaron, en especial la continuidad de Milad en la Federación, “aunque sea de manera provisional”, advierten.

La respuesta de la FIFA a Jorge Uauy fue categórica, indica la emisora. “Lo expuesto no era una opción, sino que era lo que sucedería, aunque no estuviera de acuerdo”, añaden para luego detallar la intromisión de Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul.

La actual timonel de la U le enrostró al candidato al sillón de Quilín que “está muy desesperado por asumir la presidencia de la Federación“, recordando que el club es el principal bastión de la candidatura oficialista de Jorge Yunge, rival del mandamás árabe.

En síntesis