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Selección Chilena

Chile vs. México: horario y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el amistoso de La Roja

La Roja buscará un triunfo para cerrar la fecha FIFA ante México.

Por Franccesca Arnechino

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Será el último partido de La Roja en esta gira por Norteamérica.
© Photosport.Será el último partido de La Roja en esta gira por Norteamérica.

La Selección Chilena jugará su próximo partido internacional frente a Estados Unidos, que se jugará este martes, el último amistoso de la actual Fecha FIFA.

El encuentro será el segundo desafío de La Roja durante su gira por Norteamérica y se disputará en Los Angeles Memorial Coliseum.

Los partidos de La Selección Chilena también se pueden apostar en JugaBet. En Chile vs. México las cuotas son 6.66, 4.44 y 1.49, respectivamente. Es decir que si apuestas $10.000 a La Roja paga $66.600.

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Chile vs. México: horario y dónde ver EN VIVO

El partido entre México y Chile se disputará este martes 6 de octubre, a partir de las 23:30 horas de Chile, en el Estadio Los Ángeles Memorial Coliseum, California, Estados Unidos.

Podrás ver el partido amistoso en televisión abierta por la señal de Mega, de manera gratuita en distintas zonas del país y de manera online a través de Mega GO, plataforma que tendrá la transmisión.

Estos son los canales según tu cableoperador:

Mega

Abierto

  • 9 (Santiago)
  • TDT
  • 9.1 (Santiago)
  • 3.1 (Arica)
  • 2.1 (Iquique)
  • 9.1 (Antofagasta)
  • 11.1 (La Serena-Coquimbo)
  • 5.1 (Gran Valparaí’so)
  • 12.1 (Talca)
  • 2.1 (Gran Concepci—n)
  • 5.1 (Temuco)
  • 8.1 (Valdivia)
  • 2.1 (Puerto Montt-Puerto Varas)
  • 10.1 (Coyhaique)
  • 13.1 (Punta Arenas)
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Cable

  • VTR: 20(Santiago)/709
  • DirecTV: 150/1150
  • Movistar: 120/809
  • Claro: 54/554
  • Zapping: 20
  • TuVes HD: 56
  • Entel: 65
  • Mundo: 16/516
  • GTD/Telsur: 20(GTD)/26(Telsur)

En resumen…

  • Chile vs. México se juega el martes 6 de octubre.
  • El partido comienza a las 23:30 horas de Chile.
  • La transmisión será a través de Mega y Mega GO.
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