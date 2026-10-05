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Selección Chilena

Chile vs. México no va por CHV: el canal que transmite EN VIVO y ONLINE el partido de La Roja

Chile tendrá el último amistoso de la fecha que no irá por la señal habitual. Revisa qué canal transmitirá el partido y cómo verlo online.

Por Franccesca Arnechino

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Chile tendrá su último amistoso de esta fecha FIFA frente a México.
© Photosport.Chile tendrá su último amistoso de esta fecha FIFA frente a México.

La Roja vuelve a la cancha para disputar el tercer duelo en la gira por Norteamérica y ahora tendrá un nuevo desafío ante México. Los dirigidos por Nicolás Córdova disputarán el último amistoso de esta fecha FIFA.

Pero ojo, debes considerar un dato importante para quienes buscan el partido en la TV: Chile vs. Canadá no será transmitido por Chilevisión (CHV).

La Selección Chilena terminará su gira ante el conjunto mexicano.

La Selección Chilena terminará su gira ante el conjunto mexicano.

¿Qué canal transmite Chile vs. México?

El partido entre México y Chile se disputará este martes 6 de octubre, a partir de las 23:30 horas de Chile, en el Estadio Los Ángeles Memorial Coliseum, California, Estados Unidos.

Podrás ver el partido amistoso en televisión abierta por la señal de Mega, de manera gratuita en distintas zonas del país y de manera online a través de Mega GO, plataforma que tendrá la transmisión del amistoso.

Luego de enfrentar al conjunto americano La Roja también tendrá el duelo final ante México durante esta fecha FIFA.

Chile vs. México: horario y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el amistoso de La Roja

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Probable formación de Chile vs. México

La formación que pondrá Córdova ante México sería con Cortés en el arco; Salinas, Román, Villagra y Suazo en defensa; Loyola y Pizarro en contención; Osorio, Arce y Cepeda más adelantados; Tapia sólo en punta.

En resumen…

  • Chile vs. México se juega el martes 6 de octubre.
  • El partido comienza a las 23:30 horas de Chile.
  • Streaming: el amistoso podrá verse online por MegaGO.
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