La mandamás de Azul Azul ocupó sus redes sociales para responder su discusión con el candidato Uauy en la ANFP.

La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, salió al paso de un nuevo escándalo que se filtró en la ANFP, luego de una reunión con personeros de la FIFA que vinieron a ver la separación con la Federación de Fútbol de Chile.

Según consignó la radio ADN, la junta se puso tensa una vez que se indicó que la lista que gane las elecciones “asumirá la presidencia de la Liga Chilena”, mientras que para la Federación habrá que llamar a una nueva votación, por lo que se mantendrá por un tiempo más Pablo Milad a la cabeza.

Fiel a la información, el candidato Jorge Uauy expresó su molestia con este tema, donde habría entrado Cecilia Pérez a la teleserie: “Quien le enrostró a Uauy lo desesperado que se veía por asumir la presidencia de la FFCh“.

Una situación que llegó a la presidenta de Universidad de Chile, quien tomó su celular para responder esta información mediante las redes sociales, desmintiendo la versión.

Cecilia Pérez descarta altercado en junto ANFP con la FIFA. Foto: Diego Martin/Photosport

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Cecilia Pérez responde por redes sociales

Cecilia Pérez salió a hablar, pero no de Universidad de Chile, esta vez por la versión que la deja como protagonista en una discusión que se dio en la ANFP, tras la visita de la FIFA.

La mandamás de la concesionaria Azul Azul, citó la información, para explicar el tono y que la frase que se le apunta jamás la dijo, en algo que, sin duda, tendrá un nuevo capítulo.

“¿Nos enfrentamos con Jorge Uauy? Falso. Ah! Y la frase que consignan como mía también es falsa. Siempre es mejor demorarse un poco y contrastar con la fuente directa señores”, explicó en sus redes sociales.

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