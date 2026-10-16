En el Estadio Banco Guayaquil de esta ciudad ecuatoriana, las azules se enfrentarán a la actual campeona de Uruguay, en el cierre de la primera fecha del Grupo D.

Tras el debut con derrota de Colo Coloen la edición 2026 de la Copa Libertadores Femenina, es el turno para que el otro representante nacional haga su estreno como es Universidad de Chile, quien enfrentará al campeón uruguayo Nacional.

El equipo que dirige Nicolás Bravo buscará borrar la pésima actuación del 2025 donde no lograron pasar de la fase de grupos, aunque tendrán en el conjunto oriental a una conocedora del fútbol nacional como la entrenadora tricolor Paula Navarro.

El duelo entre la U de Chile y Nacional forma parte del Grupo D en la Copa Libertadores Femenina, donde en el inicio de la jornada se enfrentaron Deportivo Cali de Colombia y Libertad de Paraguay, encuentro que terminó en igualdad por 1-1.

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Sigue el minuto a minuto del debut de la U de Chile en Libertadores Femenina: