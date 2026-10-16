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Copa Libertadores Femenina

U de Chile vs. Nacional: Minuto a minuto del partido por Copa Libertadores Femenina

En el Estadio Banco Guayaquil de esta ciudad ecuatoriana, las azules se enfrentarán a la actual campeona de Uruguay, en el cierre de la primera fecha del Grupo D.

Por Alfonso Zúñiga

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Universidad de Chile debuta en la Copa Libertadores Femenina 2026.
© Club Universidad de ChileUniversidad de Chile debuta en la Copa Libertadores Femenina 2026.

Tras el debut con derrota de Colo Coloen la edición 2026 de la Copa Libertadores Femenina, es el turno para que el otro representante nacional haga su estreno como es Universidad de Chile, quien enfrentará al campeón uruguayo Nacional.

El equipo que dirige Nicolás Bravo buscará borrar la pésima actuación del 2025 donde no lograron pasar de la fase de grupos, aunque tendrán en el conjunto oriental a una conocedora del fútbol nacional como la entrenadora tricolor Paula Navarro.

El duelo entre la U de Chile y Nacional forma parte del Grupo D en la Copa Libertadores Femenina, donde en el inicio de la jornada se enfrentaron Deportivo Cali de Colombia y Libertad de Paraguay, encuentro que terminó en igualdad por 1-1.

Universidad de Chile vs. Nacional: horario y dónde ver EN VIVO el debut en Copa Libertadores

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Sigue el minuto a minuto del debut de la U de Chile en Libertadores Femenina:

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Es el turno para que Universidad de Chile haga su estreno en el Grupo D en la Copa Libertadores Femenina, cuando enfrente al campeón uruguayo Nacional en el Estadio de Independiente del Valle en Guayaquil.

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