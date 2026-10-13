El ex delantero de los albos cuestiona al Cacique por su mal momento. Puso énfasis en los problemas que hay en el arco del Cacique.

El momento de Colo Colo en la Liga de Primera es malo, lo dicen las estadísticas: lleva tres partidos seguidos sin ganar y viene de ser goleado por Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

La ventaja gigantesca que tenía el equipo de Fernando Ortiz ante sus perseguidores se acortó, ya que ahora solamente está 9 puntos arriba de Universidad de Chile, con 18 unidades en disputa.

Los azules se ilusionan con una mega remontada en el tramo final del torneo, situación que para Patricio Yáñez no es tan imposible, debido a la mala situación por la que atraviesa el líder.

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Pato Yáñez apunta a los problemas en el arco de Colo Colo

El ex delantero de Colo Colo sostuvo en su calidad de comentarista de radio Agricultura, que no es descabellado que la U de vuelta el torneo en las fechas finales.

“No tengo la seguridad ni la certeza (de que la U no pueda remontar), porque se vio demasiado mal Colo Colo, demasiado mal“, dijo el Pato.

Luego, comentó los problemas del conjunto popular, poniendo énfasis en las dudas que reinan en el arco, tras la pésima actuación de Gabriel Maureira ante Coquimbo Unido.

“Ortiz tiene que solucionar temas relevantes, uno de ellos es el arco… Maureira no se vio bien, Vozinha no está para jugar en el arco de Colo Colo, pero el más relevante de todos no ha podido jugar… Para mí Fernando de Paul estando bien tiene que ser el titular”, analizó Yáñez.

Gabriel Maureira recibe críticas en Colo Colo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Estas cosas pasan. No es que Maureira pierda su calidad, sino que los chicos cuando van asumiendo más responsabilidades, le complica. Vi dos situaciones de Maureira que no había visto… El chico con la pelota en la mano y no sabía a quién jugarle, a dos metros, él no tiene la iniciativa ni la personalidad que puede tener Villanueva. Después trata de jugar rápido y la tira a 20 metros. Ortiz tiene que resolver algo en el arco”, cerró Patricio Yáñez.

El próximo partido de Colo Colo será ante Palestino, encuentro que aún no tiene estadio definido.

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