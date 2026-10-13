El estadio que irrumpe para recibir la “final” entre Palestino y Colo Colo por la Liga de Primera

El duelo clave entre árabes y albos aún no tiene estadio confirmado. La ANFP y las autoridades tienen la última palabra.

Colo Colo pasa por el peor momento de la temporada, porque suma tres partidos seguidos sin ganar en la Liga de Primera, viene de ceder 7 unidades y cayó por goleada ante Coquimbo Unido.

La gran ventaja de 16 puntos que alcanzó a tener el equipo de Fernando Ortiz ante sus perseguidores ahora es cosa del pasado, porque está a 9 unidades de Universidad de Chile, que viene pegando fuerte en el torneo.

El próximo partido del Cacique será recién el 25 de octubre, post nuevo receso, ante Palestino. Aún no está confirmado el recinto para albergar el duelo clave por la Liga de Primera.

ver también Gualberto Jara lamenta el bajísimo nivel de Gabriel Maureira en Colo Colo: “Perdió la confianza”

Palestino y Colo Colo aún ni tienen estadio para jugar por la Liga de Primera

A pesar que en TNT Sports informaron que el partido entre Palestino y Colo Colo se iba a disputar en el estadio Santa Laura, aún no está confirmado que el recinto de Independencia reciba el encuentro.

En RedGol manejamos la información sobre el recinto que tomó fuerza en las últimas horas para recibir el duelo vital entre árabes y albos: el estadio El Teniente de Rancagua.

Palestino le ganó a Colo Colo en el Monumental. Foto: Felipe Zanca/Photosport

La dirigencia de Palestino está gestionando con las autoridades y con la ANFP, puesto que el reducto rancagüino cuenta con una mayor capacidad, por lo que suma bonos para suplir a Santa Laura como escenario.

En los próximos días se debe resolver la situación, pero El Teniente de Rancagua pasa a ser la primera opción, sobre el estadio de Unión Española, para recibir el cotejo entre Palestino y Colo Colo por la Liga de Primera.

En síntesis

Colo Colo suma tres partidos sin ganar y Coquimbo Unido lo goleó recientemente.

suma tres partidos sin ganar y Coquimbo Unido lo goleó recientemente. Palestino vs. Colo Colo se jugaría en El Teniente de Rancagua tras el receso.

se jugaría en El Teniente de Rancagua tras el receso. Fernando Ortiz vio reducirse la ventaja de Colo Colo a solo nueve puntos.

ver también Gualberto Jara apunta al culpable de la debacle de Colo Colo ante Coquimbo: “Vidal, jugó muy desordenado”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera