El entrenador del Barbón sacó pecho por la goleada que los aurinegros firmaron ante el Cacique en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y explicó la planificación del partido que le dio muchos frutos frente al líder de la Liga de Primera 2026.

Hernán Caputto quedó muy contento por cómo salió el partido en que Coquimbo Unido le pasó por encima a Colo Colo. Los aurinegros firmaron una contundente goleada frente a los albos en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Luego del triunfazo del Barbón, el director técnico sacó pecho por la idea que elaboró junto a su staff para recibir al cómodo puntero de la Liga de Primera 2026. “Todos los entrenadores planificamos previo a un partido debido a nuestro juego y el del rival. A veces nos sale, otras no”, afirmó Caputto.

“En este caso fue importante saber que teníamos que presionar sus pases interiores, intentar que subieran tanto (Jeyson) Rojas como (Diego) Ulloa. Los tapábamos con nuestros laterales”, expuso el entrenador. Vale decir, les dio una especie de vía libre a los carrileros del Cacique.

Víctor Felipe Méndez, uno de los hombres claves que percibió Coquimbo del Cacique. (Hernán Contreras/Photosport).

Y prosiguió. “Pero que no recibieran los volantes interiores. Lo hicimos bien. Aparte de eso, recuperar la pelota y terminar con goles. Meter un gol tan temprano en el partido da otra energía”, expuso Caputto. Tiene razón: Nicolás Johansen abrió la cuenta casi apenas iniciado el encuentro.

Por si eso fuera poco, Johansen puso el 2-1 inmediatamente después de que Javier Correa igualó transitoriamente gracias a un tiro libre en el que contó con mucha colaboración de Diego Sánchez. El “9” del Barbón firmó un doblete ante un par de febles respuestas de Gabriel Maureira.

Así fue el primer gol de Johansen ante el Cacique. (Hernán Contreras/Photosport).

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Caputto saca pecho por la exhibición de Coquimbo Unido para golear a Colo Colo

Hernán Caputto tuvo varias conclusiones positivas tras la tremenda victoria que Coquimbo Unido materializó ante Colo Colo. Aunque también tuvo algunas cosas negativas. Como los problemas físicos. Sobre todo eso, que afectó mucho a los aurinegros.

“Lamento que Nico salió en el entretiempo por un tema físico, pero era dentro de lo que pensábamos: no arriesgar cuando hay cosas complicadas. Hay otros partidos que son importantes. Lo mismo pasó con Ale (Camargo) y con el Toto (Manuel Fernández)”, aseguró Caputto.

Aunque valoró la calidad que tiene el plantel del actual campeón del fútbol chileno. Luis Riveros entró por Johansen en el descanso, mientras que Salvador Cordero reemplazó a Camargo. Y Lukas Soza fue el elegido para sustituir a Fernández en la zaga.

Lukas Soza ingresó en el segundo tiempo en el cuadro Pirata. (Hernán Contreras/Photosport).

“Tenemos jugadores que cuando entran lo hacen tan bien como los que iniciaron. La clave fue esa, saber qué hacer y tener tranquilidad en que pronto íbamos a ser lo intensos que es este equipo en partidos importantes. Nos da energía para lo que viene”, sentenció Caputto, quien quiere sí o sí meter al equipo en copas por la posición liguera, más allá de la final de la Copa de la Liga. Y de que sigue con vida en la Copa Chile.

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