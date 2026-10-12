Ex jugador pirata y ahora edil de la ciudad festinó con la goleada en su cancha. Le respondió en redes a furioso hincha albo.

Coquimbo Unido aplastó a Colo Colo, en una goleada 5-2 que sigue sacando coletazos en ambos equipos. Uno de esos corrió por parte del alcalde de la ciudad pirata, quien se dio un festín en redes sociales.

Ali Manouchehri, ex jugador aurinegro y actual edil coquimbano, respondió en redes sociales a un furioso hincha albo. El seguidor colocolino lo subió y lo bajó en insultos, acusándolo de impedir público visita en el Sánchez Rumoroso.

“Primero no soy yo quien decide si entra la gente del colo o no, es la delegación presidencial. Y en segundo lugar, sácate los 5″, tecleó el alcalde pirata, quien antes había lanzado un provocador emoji mostrando la manito.

La euforia en Coquimbo tras la goleada

Ali Manouchehri fue viral con su post desde la alcandía de Coquimbo, dejando silenciado al hincha de Colo Colo. El alcalde es habitual en reacciones a su equipo, ya que por años defendió la camiseta aurinegra en cancha.

Viral comentario del edil pirata.

Anteriormente, el político también había reaccionado a dichos de Felipe Gutiérrez en La Serena, tras ganarle un Clásico de la región. Lo cierto es que en Coquimbo viven una fiesta y el propio equipo le tocó la oreja a su rival.

“¡El mejor campeón de la historia es pirata! ¡Triunfo de Coquimbo Unido, quien es el mejor campeón de la historia del fútbol chileno con 16 triunfos consecutivos, 75 puntos y un 83,3% de rendimiento en 2025!”, tecleó la cuenta aurinegra.

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Los piratas ahora se ponen en modo Copa de la Liga, donde este viernes buscarán un nuevo título en el fútbol chileno. En duelo que por ahora se juega en el Claro Arena, el Barbón jugará la final ante O’Higgins, a las 20.30 horas.

El post del alcalde pirata:

Tenemos jugadores que cuando entran lo hacen tan bien como los que iniciaron. La clave fue esa, saber qué hacer y tener tranquilidad en que pronto íbamos a ser lo intensos que es este equipo en partidos importantes. Nos da energía para lo que viene