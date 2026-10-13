El delantero argentino marcó en la victoria ante Ñublense y confía en que pueden sobrepasar a los albos en el cierre de la Liga.

Los hinchas de Colo Colo siguen burlándose de los de Universidad de Chile por la remontada que hicieron en la Liga de Primera 2024. Ahora, los azules creen que pueden devolverles la mano en la temporada 2026.

La ventaja de 16 puntos que alcanzó a tener el cuadro albo se esfumó, ya que ahora está apenas a 9 unidades de la U, con seis fechas en disputa, es decir, en el cuadro azul se ilusionan con dar vuelta la tabla de posiciones.

Mientras Colo Colo sufrió una goleada ante Coquimbo Unido por 5-2; los estudiantiles le pasaron por encima a Ñublense con un contundente 6-0, por lo que tiene permitido soñar con un “remontazo”.

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Gonzalo Reyna confía en el cierre de temporada de la U

Uno de los jugadores que marcó en la goleada de la U ante Ñublense fue Gonzalo Reyna, quien de a poco gana confianza en el cuadro laico y demostró que puede ser un aporte para el entrenador Fernando Gago.

El argentino de 20 años habló con la prensa tras la victoria azul y fue claro en señalar que van a pelear el título hasta la última fecha.

Gonzalo Reyna celebrando su gol en la U. Foto: Jorge Loyola/Photosport

“Para nosotros ganar es muy importante, porque estamos en la lucha por el torneo, todavía no terminó y tenemos que tratar de terminar lo más alto posible“, dijo el delantero.

“Somos la U y tenemos que jugar para ganar en todas las instancias, siempre apuntamos a llegar a lo más alto”, cerró Gonzalo Reyna.

El próximo desafío de Universidad de Chile será en la Copa Chile, donde se medirá por la revancha de los cuartos de final ante Deportes Antofagasta, serie en la que los Pumas tienen una ventaja de 2-0.

En síntesis

Gonzalo Reyna afirmó que la U peleará el título tras golear a Ñublense.

afirmó que la U peleará el título tras golear a Ñublense. Universidad de Chile redujo a nueve puntos la diferencia con el líder Colo Colo.

redujo a nueve puntos la diferencia con el líder Colo Colo. Deportes Antofagasta será el próximo rival azul en Copa Chile con ventaja 2-0.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera