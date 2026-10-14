El cuadro Babazorro se hizo presente en un congreso internacional de fútbol desarrollado en un hotel santiaguino y mostró varios informes de jugadores nacionales, aunque hay un par que aparecen como más factibles de fichar.

El Deportivo Alavés de España fue uno de los clubes invitados al 5° Congreso Internacional de Fútbol 2026, desarrollado en el hotel Mandarín Oriental de Santiago. La escuadra vasca se hizo presente con su director deportivo en la capital chilena.

La referencia es para Sergio Fernández, quien desde julio de 2016 desempeña aquel rol en los Babazorros. De hecho, en esa exposición que hizo, repasó cómo hizo el club para multiplicar las ganancias de la inversión para el fichaje de Guillermo Maripán.

Según Transfermarkt, el Memo le costó 2,5 millones de euros al elenco alavesista, donde llegó desde Universidad Católica. Y luego de dos temporadas como bastión de la zaga del equipo, Maripán fue traspasado por 18 millones de la divisa europea al AS Mónaco de Francia.

Guillermo Maripán jugó 48 partidos en dos campañas por el Deportivo Alavés. (David Ramos/Getty Images).

Pero también dio algunas luces sobre los aspectos relevantes para fichar jugadores de este lado del mundo. “El rigor táctico les genera debilidades en Europa. Ahí tenemos que poner foco cada vez que entra en el radar la opción de fichar un jugador sudamericano y concretamente un chileno”, aseguró Fernández.

Además de eso, reveló el interés en algunos jugadores chilenos. “En algún caso están fuera de nuestras posibilidades por los equipos a los que pertenecen. Pero hay algunos a los que seguimos y están monitorizados por el departamento scouting”, manifestó el exsecretario técnico del Eibar. En aquel acápite entró Darío Osorio, uno de los que no calza en el presupuesto del Alavés.

Sergio Fernández mostró el informe de Osorio y varios chilenos más. (Captura).

ver también Todo por ir a la Premier League: en Dinamarca cuentan la gran oferta que rechazó Darío Osorio

Alavés de España sigue a Felipe Faúndez, Lautaro Millán, Lucas Assadi y Vicente Pizarro

El Deportivo Alavés sabe que es difícil competir con las grandes billeteras de los clubes más relevantes de España. Por eso hace hincapié en la detección de talentos que estén al alcance de su caja. De hecho, Sergio Fernández asume que tiene uno de los presupuestos más bajos de la máxima categoría.

Por esa razón, revisar el mercado chileno es casi una obligación alavesista. Aunque hay futbolistas que ya excedieron ese costo. Como Darío Osorio, hoy en día en el Crystal Palace de Inglaterra. O incluso Maximiliano Gutiérrez, quien fichó en el Dínamo Moscú de Rusia a cambio de varios millones.

Captura

Pero todavía hay algunos que podrían ajustarse al dinero del Alavés. Como el caso de Vicente Pizarro, quien pertenece a Rosario Central de Argentina. Y según Transfermarkt, el pase del excapitán de Colo Colo cuesta 4,5 millones de euros. O el mismo Lucas Assadi, quien vive sus primeros meses en al AIK Solna de Suecia.

Captura.

Y tras eso, mostró el informe de dos mundialistas Sub 20: uno es Felipe Faúndez, cuya ficha es de O’Higgins de Rancagua. El otro, Lautaro Millán, quien pertenece a Independiente de Avellaneda. “Esto tiene un clip que lleva a un detalle mucho más global”, expuso Fernández. El tiempo dirá si alguno de ellos desembarca en Mendizorroza.

Captura.

Así va el Alavés en la tabla de posiciones en La Liga 26-27

Deportivo Alavés se ubica en el 7° puesto en la tabla de La Liga española 2026-2027. Suma 11 puntos al cabo de ocho partidos.