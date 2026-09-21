El Memo tuvo una jornada para el olvido en Brasil: hizo una falta dentro del área que le costó la derrota a su equipo, pero no sólo eso. Quedaron en la zona roja y la directiva echó al entrenador uruguayo Paulo Pezzolano.

Guillermo Maripán no tuvo una jornada para nada positiva en el Inter de Porto Alegre, que cayó por 1-0 frente a Sao Paulo en la jornada 28 del Brasileirao. El espigado defensor chileno, quien no fue convocado a la selección por Nicolás Córdova, cometió una falta dentro del área.

Fue cuando el cronómetro marcaba el minuto 13 del primer tiempo. El Memo Maripán se disponía a despejar una pelota aérea que amenazaba dentro del área del Colorado Gaúcho. Y cuando hizo el movimiento de la volea, no percibió que Luciano se interpuso en su misión.

El exzaguero del Torino de Italia impactó al atacante del cuadro paulista. Y el árbitro, Bruno Arleu de Araújo, no titubeó en sancionar la pena máxima. Una chance que el delantero argentino Jonathan Calleri no dejó escapar. Decretó el 1-0 que fue definitivo en aquel encuentro.

La falta de Maripán sobre Luciano. (Captura TNT Sports).

Para colmo de males, el SC Internacional quedó en zona de descenso directo a la segunda división brasileña: el elenco de Río Grande do Sul apenas suma 28 puntos en igual cantidad de partidos disputados. Y sería uno de los cuatro que perdería la categoría. Al igual que Gremio, su acérrimo rival histórico.

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Pero no sólo fue eso: este domingo 20 de septiembre, el Inter oficializó el despido del DT uruguayo Paulo Pezzolano, quien dejó el club junto a todo su cuerpo técnico. Entre ellos, el exgolero de Universidad de Chile Esteban Conde. Todos salieron con efecto inmediato.

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Los favoritos para sacar del descenso al Inter de Porto Alegre de Maripán

Por cierto, de inmediato surgieron varios nombres de candidatos a tomar el mando del Inter de Porto Alegre, donde Guillermo Maripán llegó como refuerzo a mediados de este año. Uno fue el del argentino Luis Zubeldía, quien fue cesado de Fluminense en agosto de 2026.

Luis Zubeldía es un candidato que suena con firmeza para tomar al plantel profesional del SC Internacional. (Wagner Meier/Getty Images).

Otro que suena con fuerza es Maurício Barbieri, quien actualmente tiene trabajo: es el director técnico de Juventude desde diciembre de 2025. En la prensa brasileña también surgió el nombre de Jaír Ventura, quien por estos días se desempeña como entrenador del Vitória.

Guillermo Maripán y el Inter de Porto Alegre viven días convulsionados. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Hay más candidatos: uno es Lisca, quien se formó en Inter de Porto Alegre como estratego y ya dirigió al Ceará y a América de Minas Gerais. Incluso el argentino Jorge Sampaoli, quien acaba de salir de Talleres de Córdoba, aparece en la lista de posibles sustitutos de Pezzolano. Pronto se definirá.

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