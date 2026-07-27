El futuro de Alexis Sánchez sigue en duda: busca continuar en Europa, pero tendría una oferta concreta desde Sudamérica.

El futuro de Alexis Sánchez sigue dando que hablar. Luego de su salida del Sevilla y que el propio delantero descartara un eventual regreso a Chile y, en específico, a Universidad de Chile en este mercado, comenzaron a surgir nuevas informaciones sobre el próximo destino del máximo goleador histórico de la Roja.

Esta vez fue el periodista de TNT Sports, Felipe Cartagena Carvajal, quien entregó antecedentes sobre la propuesta que tendría el delantero para continuar su carrera una vez resuelva su salida del Udinese.

Revelan la oferta que tiene Alexis Sánchez

A través de su cuenta de X (@f_cartagena21), el comunicador aseguró que Internacional de Porto Alegre puso sobre la mesa una importante oferta para quedarse con los servicios del atacante chileno.

“La información que manejo sobre Alexis Sánchez es que tiene una propuesta en la mesa de Inter de Porto Alegre, de un contrato por un año y 80 mil dólares mensuales. La prioridad del tocopillano es seguir en Europa”, escribió el periodista.

De concretarse, el tocopillano podría iniciar una nueva etapa en el fútbol brasileño, aunque por ahora esa alternativa no sería su primera opción.

@f_cartagena21 en X

La prioridad de Alexis

Pese al interés de Internacional, la publicación de Felipe Cartagena señala que Alexis Sánchez mantiene firme su deseo de continuar su carrera en Europa.

Por ahora, no existe una decisión definitiva sobre el futuro del delantero chileno, quien continúa evaluando las alternativas que tiene para definir el próximo paso de su carrera.

Habrá que esperar si aparecen nuevas oportunidades en el Viejo Continente o si finalmente la propuesta del conjunto brasileño termina tomando fuerza en las próximas semanas.

En resumen…